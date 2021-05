PAM:n pj: Ravintolatyön estämisestä näyttää tulleen uusi normaali

Annika Rönni-Sällinen pitää ravintolarajoituksia epäoikeudenmukaisina.

Palvelualojen ammattiliitto PAM:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on turhautunut ravintola-alan koronarajoituksiin. Hän kirjoittaa blogissaan olevansa huolissaan rajoitusten pahenevista sosiaalisista ja taloudellisista seurauksista. Rönni-Sällisen mukaan rajoitusten voimassa pitämisen tulisi olla entistä korkeamman kynnyksen takana.

– On alkanut näyttää siltä kuin elinkeinotoiminnan rajoittaminen ja työnteon estäminen olisivat normaalikäytäntö ja rajoitusten lieventäminen olisi poikkeus, johon päätyminen pitää erikseen perustella ja todistaa vaarattomaksi, Rönni-Sällinen kirjoittaa.

Ay-johtajan mukaan huomio pitäisi siirtää sairaaloiden kapasiteettiin.

– Sillä ei tunnu olevan mitään merkitystä, että kyse on kymmenien tuhansien ihmisten ja tuhansien yritysten työstä ja toimeentulosta. Ei myöskään sillä, että rokotteen on saanut jo yli puolet suomalaisista aikuisista. Sairaalahoidossa ihmisiä on tällä hetkellä osapuilleen sama määrä kuin vuosi sitten. Silloin ravintolat aukesivat kesäkuun alussa huomattavasti kevyemmin rajoituksin kuin mitä nyt on tiedossa leviämisvaiheen maakuntien osalta. Kun rokotekattavuus kasvaa, olisi tarkastelu siirrettävä erityisesti sairaalahoidon kapasiteettiin.

Rönni-Sällinen on myös huolissaan yleisen lainkuuliaisuuden rapistumisesta rajoitustoimien seurauksena.

– Jos ravintolatoiminnan älyttömät rajoitukset jatkuvat edelleen, juhlia järjestetään kodeissa ja puistoissa. Silloin työntekijät jäävät ilman työtä ja valtio ilman verotuloja. Jos ja kun kansalaiset alkavat pitää monia rajoituksia järjettöminä ja yleinen hyväksyttävyys rajoituksilta katoaa, on vaarana, että myös tärkeiden ohjeiden ja rajoitusten noudattamisen moraali rapistuu.