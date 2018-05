PAMin jäsenten huoli omasta taloudesta kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suhdannebarometri ennakoi vahvaa vuotta palvelualojen yrityksille. Työntekijöiden huoli työttömyydestä kasvaa.

Palvelualojen työnantajayritysten talouden voimakas kehitys jatkuu. Enää 8,8 prosenttia Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometriin vastanneista katsoo työnantajansa talouden heikentyneen edellisen kolmen kuukauden aikana, kun vielä viime vuoden lopussa vastaava osuus oli 13,6 prosenttia.

Vastaajista 28,1 prosenttia kertoo työnantajien taloustilanteen puolestaan kohentuneen viime kuukausina. Voimakkainta kasvu on ollut kaupan alalla, jossa 49,1 prosenttia vastaajista kertoo myös työnantajan myynnin kasvaneen vuodentakaiseen verrattuna, sekä matkailu- ja ravintola-alalla, jossa myynnin kasvua on havainnut 48,1 prosenttia vastaajista.

Suhdannebarometriin vastanneet katsovat työnantajayritysten taloudellisen tilanteen paranevan myös jatkossa. Vastaajista 40,8 prosenttia uskoo työnantajayritysten taloudellisen tilanteen parantuvan ja vain 13,6 prosenttia heikentyvän tulevan vuoden aikana.

Työntekijöiden huolet varjostavat kasvua

Työnantajien vahva taloustilanne ei näy PAMin jäsenten toimeentulossa. Vastaajat kokevat taloustilanteensa heikentyneen ja ovat pessimistisiä tulevan suhteen samalla, kun huolet omasta taloudesta ja kokemus työttömyyden uhasta ovat kääntyneet jälleen kasvuun.

– Voidaan kysyä, kuinka vakaalla pohjalla yksityisestä kulutuksesta riippuvaisten palvelualojen kasvu on, jos kotitalouksien velkaantuneisuus on ennätyslukemissa ja pienituloisten työntekijöiden taloushuolet jatkavat kasvuaan, PAMin ekonomisti Olli Toivanen varoittaa.

Kaupan alalla vain 8,0 prosenttia työntekijöistä kertoo oman taloustilanteensa parantuneen ja peräti 28,4 prosenttia katsoo sen heikentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Matkailu- ja ravintola-alalla työttömyyden uhan kokee lisääntyneen 23,6 prosenttia ja vähentyneen vain 3,6 prosenttia vastaajista. Kiinteistöpalvelualalla huolet oman talouden suhteen ovat lisääntyneet 28,9 prosentilla vastaajista.

– Tilastokeskuksen maalis- ja huhtikuun kuluttajabarometreissa nähtiin sama käänne huonompaan suuntaan alkuvuoden huippulukujen jälkeen. PAMin jäsenten näkemys omasta taloustilanteesta on kuitenkin jälleen selvästi kuluttajien keskiarvoa heikommalla tasolla, Toivanen huomauttaa.

Vastaajien arvio siitä, kuinka nopeasti he löytäisivät uuden työpaikan jäädessään työttömäksi, on kuitenkin kohentunut hieman edelliseen suhdannebarometriin verrattuna. Positiivisinta kehitys on ollut kiinteistöpalvelualalla, jossa enää 10,5 prosenttia vastaajista uskoo nykyisen työpaikan jäävän viimeisekseen edellisen kyselyn 16,3 prosenttiin verrattuna.

Sen sijaan matkailu- ja ravintola-alalla lisääntynyt kokemus työttömyyden uhasta näkyy myös heikentyneenä uskona uuden työpaikan löytymiseen, ja peräti 18,2 prosenttia vastanneista ei usko löytävänsä enää uutta työpaikkaa jäädessään työttömäksi.

Tiedot perustuvat PAMin teettämään kyselyyn, joka toteutettiin 4.–18.4. Kyselyyn vastasi 336 PAMin jäsentä.