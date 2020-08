PAM perää hallitukselta ratkaisua matkailualan kriisiin

PAMin puheenjohtaja vaatii hallitukselta ripeitä toimia matkailualan ahdingon korjaamiseksi.

– Koronapandemian vaikutukset matkailualalle ovat olleet katastrofaalisia. Tänään julkisuuteen saapunut ilmoitus 2000 työntekijää koskettavista yt-neuvotteluista nostaa esille koko matkailualaa koskettavan pitkittyneen epävarmuuden, Annika Rönni-Sällinen toteaa.

Hänen mukaansa tilanne on vakava.

– Olemme PAMissa koko ajan pelänneet, että matkailualalla tullaan näkemään mittavia yt-toimenpiteitä eikä niiden henkilöstövaikutuksilta pystytä välttymään. Tänään saapunut tieto ei varmasti jää viimeiseksi, jos maan hallitus ei nyt ota alan toimintaedellytysten korjaamista ja elvyttämistä välittömästi työlistalleen ja kiirehdi tarvittavien päätösten teossa, Rönni-Sällinen vaatii.

Hän kertoo, että ”matkailualan osalta olemme esimerkiksi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa ehdottaneet päättäjille lukuisia alan elinvoimaa turvaavia toimenpiteitä matkustuskuplien rakentamisesta ja lentoliikenteen hallitusta sallimisesta lähtien. Esimerkiksi Pohjois-Suomi elää matkailusta ja Suomella ei ole varaa tuhota tätä elinkeinoa eikä vaarantaa ihmisten toimeentuloa.”

– Nyt tarvitaan luottamusta puolin ja toisin siihen, että alan toimintaedellytykset voidaan vielä taata. Päätöksiä tarvitaan nopeasti, koska esimerkiksi syksyn ja talven matkailusesonki on käsillä, Rönni-Sällinen sanoo.

Lapland Hotelsin ja Lapland Safariksen koko henkilökuntaa koskettavat yt-neuvottelut on valtakunnallisesti merkittävät ja ne koskettavat Rönni-Sällisen mukaan syvästi pohjoisen Suomen matkailuelinkeinoa.

– Koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi Pohjois-Suomen elinvoima ja työpaikat ovat vaarassa. Siksi esimerkiksi koronatestauskapasiteetin lisääminen sekä päätöksiä turvallisen matkustamisen edistämisestä on tehtävä kiireesti.

PAMin Pohjois-Suomen aluepäällikkö Mikkel Näkkäläjärven mukaan tieto näin mittavista yt-neuvotteluista on järkytys koko alueelle ja ihmisille.

– Pohjois-Suomessa on tehty vuosikymmenet hartiavoimin työtä matkailuelinkeinon eteen ja matkailusta moni perhe saa elantonsa. Nyt on vaarana, että työ valuu hukkaan ja tuhannet ihmiset menettävät työpaikkansa. On välttämätöntä, että hallitus toimii asiassa ripeästi. Matkailun mahdollistaminen erityisjärjestelyin on täysin mahdollista toteuttaa, jos tahtoa löytyy, hän sanoo.