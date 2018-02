PAM jätti lakkovaroituksen kiinteistöpalvelualalle

Palvelualojen ammattiliitto PAM antoi lakkovaroituksen useisiin eri kohteisiin kiinteistöpalvelualalla eri puolilla Suomea.

Lakot alkaisivat 1. maaliskuuta, mikäli siivoojille, kiinteistönhoitajille ja talonmiehille ei sitä ennen saada työehtosopimusta. PAM katkaisi neuvottelut työehtosopimuksista tiistaina.

– Tilanne neuvotteluissa oli eilen se, että työnantaja toi entiset esityksensä pöytään ja sanoi ei meidän esityksillemme. Palkankorotuksista luvattiin vain yleistä linjaa. Totesimme, että tästä emme kykene jatkamaan, PAMin puheenjohtaja Ann Selin (sd.) sanoo.

Lakko toteutetaan 12 yrityksessä eri puolilla Suomea. Se alkaa 1. maaliskuuta kello 06.00 ja päättyy 3. maaliskuuta kello 06.00. Lakon piirissä on työntekijöitä yhteensä noin 1100. PAMin 1. helmikuuta julistama ylityökielto on voimassa edelleen.

Selin pahoittelee jo nyt lakosta mahdollisesti koituvaa haittaa ihmisille ja siivous- ja kiinteistönhoitokohteille.

Hänen mukaansa kiinteistöpalvelualan työntekijät – siivoojat, kiinteistönhoitajat ja talonmiehet – ovat olleet erittäin huolissaan työnantajaliiton tekemistä esityksistä, esimerkiksi sunnuntai- ja muiden työaikalisien poistamisesta. Huoli on koskenut toimeentuloa. Samalla he ovat kokeneet esitysten olevan osoitus siitä, miten vähän arvoa työnantaja heidän työlleen antaa. Se on suututtanut.

– Meillä on tavoitteena päästä kehittämään muun muassa alan palkkausjärjestelmää ja palkkatasoa sen lisäksi, että haluamme torjua heikennykset. Kiinteistötyönantajien nyt esittämillä eväillä alan kehittäminen ei onnistu, Selin sanoo.

PAM neuvottelee parasta aikaa useille muille yksityisen palvelun sopimusaloille työehtosopimusta. Suurimpia niistä ovat kaupan ala ja majoitus-, ravitsemus-, ja vapaa-ajanpalveluala.

– Minkään muun alan neuvotteluissa ei ole tällaisia vaikeuksia, vaikka tavoitteet työnantajaliittojen kanssa voivat olla hyvinkin erilaisia, Selin kertoo.

Käytännössä lakkovaroituksen antaminen merkitsee sitä, että valtakunnansovittelija kutsuu osapuolet jossain vaiheessa ennen lakkojen alkamista sovitteluun.

Kiinteistöpalvelualan yleissitovan työehtosopimuksen piirissä on noin 70 000 työntekijää.