PAM ilmoitti uudesta lakosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palvelualojen ammattiliitto PAM tiedotti perjantaina kolmannesta vartiointialan lakosta.

Lakko koskee Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy:tä. Se alkaa perjantaina 9.11. kello 14.00 ja päättyy lauantaina 10.11. kello 24.00. Lakon piirissä ovat kaikki yrityksen vartiointialan työehtosopimuksen alaiset työt.

Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy on yksi Suomen suurimmista vartiointi- ja turvallisuusalan toimijoista, ja se työllistää kokonaisuudessaan noin 4 000 turvallisuusalan ammattilaista.

Vartiointialan sovittelu päättyi 22.10. tuloksettomana. PAMin julistama koko vartiointialaa koskeva kolmen vuorokauden lakko on parhaillaan käynnissä, ja se päättyy perjantaina 26.10. kello 24.00.

PAM kertoi tiistaina 23.10. päättäneensä toisesta vartiointialan lakosta. Se koskee Securitas Oy:tä ja Securitas Palvelut Oy:tä. Toteutuessaan lakko alkaa tiistaina 6.11. kello 14.

Prevent 360 Turvallisuupalvelut Oy:n lakko on PAMin kolmas vartiointialaa koskeva lakkoilmoitus.

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina. Sopimus on yleissitova. Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa 1.5.2018 alkaen, kun edellinen työehtosopimuskausi päättyi 30.4.2018.