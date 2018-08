Palvelutyönantajat kiittelee budjettia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palvelualojen työnantajat Palta on tyytyväinen, että hallitus tunnisti budjettiriihessä laajalti toivottuja keinoja talouskasvun mahdollistamiseksi.

Erityisesti osaamiseen sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaan tehtävät lisäykset mahdollistavat vakaamman kasvun tulevaisuudessa.

– Budjettiriihessä esiin nostetut, vielä tämän vuoden puolella lisäbudjetilla kohdistettavat panostukset jatkuvan oppimisen toteuttamiseen ovat hyvä alku. Toivottavaa olisi kuitenkin, että jatkuvan oppimisen reformiin suunnattaisiin tulevina vuosina lisää resursseja, joilla luotaisiin alustaa uudenlaiseen työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen työurien aikana. Osaajapulaa on havaittavissa kaikilla palvelutoimialoilla, Palta sanoo tiedotteessaan.

Paltan mielestä työurien pidentämistä pitäisi vauhdittaa nopeuttamalla pääsyä jatko-opintoihin sekä painottamalla osaamista päivittäviä nopeita, työelämälähtöisiä muunto- ja täydennyskoulutuksia tutkintokoulutuksen sijaan.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaan hallitus esitti lisärahoitusta, joka luo edellytyksiä kasvun turvaamiseksi. Yrityksille suunnattua innovaatiorahoitusta on viime vuosina leikattu merkittävästi. Paltan mukaan on hyvä, että suunta on nyt kääntynyt.

– Palta kiittää hallituksen esittämiä lisäpanostuksia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Kansainvälistymiseen kohdistettu Business Finlandin toimintamäärärahalisäys on tervetullut kasvavan palveluviennin edistämiseksi, korostaa Paltan elinkeinopoliitiikasta vastaava johtaja Tatu Rauhamäki.