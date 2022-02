Palvelualat menettäneet kymmenen miljardia euroa liikevaihtoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Useilla palvelualoilla liikevaihdot ovat yhä kymmeniä prosentteja miinuksella.

Palvelualojen työnantajat Paltan mukaan valmisteltavan kustannustuen on oltava riittävän laaja ja kattava. Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäen mukaan toipuminen koronasta on ollut useilla palvelualoilla hidasta, ja elpyminen on edelleen kaukana monella palvelutoimialalla.

– Vuodenvaihdetta ennen asetetut rajoitukset ovat olleet merkittävä takapakki useille palveluyrityksille, joista moni ei ollut toipunut vielä edellisistäkään rajoituksista. Hallituksen keskiviikkoiset linjaukset muun muassa tapahtuma-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan kokoontumisrajoitusten purkamisesta kuun puolivälissä ovat kaivattuja, Rauhamäki sanoo.

– Niin tapahtumat kuin esimerkiksi matkailusesonki suunnitellaan usein pitkälle etukäteen, ja nyt onkin tärkeää huolehtia siitä, että voimme pitää yhteiskunnan mahdollisimman hyvin auki myös jatkossa. Erittäin tärkeää on myös, että matkustamiseen liittyviä esteitä ja rajoituksia puretaan samanaikaisesti muiden rajoitusten kanssa, hän lisää.

Palta pitää sekä kustannustuen kuudetta kierrosta että sulkemiskorvausta erittäin tarpeellisina. Nyt valmisteltava tukikausi on hallituksen esityksen mukaan joulukuulta helmikuun loppuun, jolloin palveluyritysten toimintaa on rajoitettu monin tavoin.

Hallituksen esitys myönnettävän kustannustuen enimmäismäärästä on kuitenkin Paltan mukaan liian matala ja rajoittaa kohtuuttomasti monien rajoituksista kärsineiden yritysten mahdollisuuksia saada tukea.

– Kriisin pitkittyminen sekä jatkuvat ja ennakoimattomat rajoitukset ovat johtaneet siihen, että tukikatto on tullut vastaan entistä laajemmalle joukolle toimijoita. Suomen soveltama, monia muita maita huomattavasti alempi yhteenlaskettavien tukien enimmäismäärä tulee nostaa kymmeneen miljoonaan euroon esitetystä reilusta kahdesta miljoonasta.

Lisäksi esimerkiksi toimialarajoitukset eivät saa estää tuen myöntämistä harkinnanvaraisesti niille yrityksille, jotka täyttävät tuen saamisen kriteerit. Lainsäädäntö ei saa estää kustannustuen jakamista sitä tarvitseville yrityksille, Rauhamäki toteaa.

Palveluiden kulutus on toipunut hitaasti

Esimerkiksi viihde- ja virkistyspalveluiden liikevaihto oli marraskuussa edelleen noin 30 prosenttia alle koronaa edeltäneen tason, ja matkatoimistojen sekä matkanjärjestäjien liikevaihto oli jopa 50 prosenttia miinuksella.

Myös muun muassa henkilöliikenteessä ja mediatuotantoalalla ollaan yhä jäljessä koronaa edeltäneistä liikevaihtoluvuista.

Koko yksityisten palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto ylsi ennakkotietojen mukaan joulukuussa 2021 juuri ja juuri yli vuoden 2020 alun tason.

– Palveluiden kulutus on Suomessa toipunut hitaasti, mikä näkyy erityisesti liikkumisen ja vapaa-ajan palveluiden liikevaihdossa, Rauhamäki kertoo.

Yhteensä Palvelualojen työnantajat Paltan edustamat palvelualat ovat menettäneet korona-aikana yli kymmenen miljardia euroa liikevaihtoa. Yli 16 000 palveluyritystä on lopettanut toimintansa korona-aikana, ja uusia yrityksiä on perustettu palvelualoille aiempaa vähemmän.

Pandemian alkua seuranneen vuoden aikana palvelualoille perustettiin tuhat uutta yritystä vähemmän kuin edeltävänä vuotena. Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 2 000 edellisvuoteen verrattuna.