Paluu al-Holista kuohuttaa: Lepsuilu tulee nyt kalliiksi

Kansanedustajien mukaan terrorismilakeja olisi voitu tiukentaa jo puoli vuotta sitten.

Kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman, Pia Kauma, Wille Rydman ja Janne Heikkinen vaativat nopeita toimia Suomen terrorismilakien tiukentamiseksi. Edustajat ovat jättäneet kuluvan eduskuntakauden aikana lakialoitteita, joissa lakeja vaaditaan tiukennettavaksi vastaamaan yleiseurooppalaista tasoa.

– Hallitus on lepsuillut terrorismilakien kanssa ja se tulee nyt kalliiksi suomalaisten turvallisuudelle. Hallituksella on ollut jo yli puoli vuotta aikaa reagoida kasvavaan turvallisuusuhkaan tehokkaan rikosvastuun toteutumiseksi, kansanedustaja Heikki Vestman sanoo.

Al-Holin leiriltä saapuneiden tiedetään lähteneen palvelemaan terroristijärjestöä, mutta on epävarmaa saadaanko heitä Suomessa syytteeseen ja tuomiolle. Ongelmana on riittävän näytön saaminen sekä terroristisen tarkoituksen osoittaminen. Terroristijärjestön toimintaan osallistuminen ja kuuluminen on nimenomaisesti kriminalisoitu useissa maissa, kuten Norjassa, Tanskassa, Ranskassa ja Kanadassa.

Suomessa varsinaista osallistumista terroristiseen toimintaan tai matkustamista terroristisessa tarkoituksessa ei ole kriminalisoitu. Myöskään kansalaisuuden poistaminen vierastaistelijoiksi lähteviltä kaksoiskansalaisilta ei ole nykylain mukaan mahdollista.

– Terroristijärjestöön kuuluminen tulisi olla yksiselitteisesti rangaistavaa. Suomen lainsäädäntö on liian lievää, lakialoitteen aiheesta jättänyt kansanedustaja Pia Kauma toteaa.

– Hallituksella on ollut aikaa, ja jos olisi ollut tahtoa, niin olisi voitu edistää muutosta, jolla kaksoiskansalaisilta otettaisiin passit pois. Jätimme tästä lakialoitteen jo viime vuonna, kansanedustaja Janne Heikkinen puolestaan toteaa.

Hallitus linjasi viime vuonna al-Holia koskien arviovansa tarpeet terrorismiin liittyvän lainsäädännön muutoksiin sekä tekevänsä tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön. Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi joulukuussa, että terrorismilakeja tarkastetaan. Silti mitään konkreettista ei vieläkään ole esitetty.

Aihe nousi esille uudestaan sunnuntaina, kun ulkoministeriö kertoi kolmen ISIS-naisen ja yhdeksän lapsen tulleen Suomeen.

– On jo myöhäistä, mutta hallituksen on silti herättävä. Terrorismia koskevaa lainsäädäntöä pitää kiristää kautta linjan, kokoomusedustajat toteavat.