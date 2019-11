Paltan mukaan PAU jatkaa laitonta lakkoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työtuomioistuin katsoi PAU:n lakon Posti Palvelut Oy:ssä rikkovan työrauhaa.

– PAU jatkaa laitonta lakkoaan Posti Palvelut Oy:ssä. Työtuomioistuin tuomitsi jo viikko sitten PAU:n lakon työrauhavelvoitteen vastaiseksi Posti Palveluiden osalta. PAU on kuitenkin viis veisannut tuomioista ja jatkanut lakkoa entiseen malliin, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto tviittaa.

Hän on jakanut tästä löytyvän työtuomioistuimen päätöksen asiasta. Siinä todetaan, että PAU on velvollinen välttämään kaikkia jakelun työehtosopimuksessa kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä kaikissa tehtävissä Posti Palvelut Oy:ssä nykyisen jakelun työehtosopimuksen voimassa ollessa enintään tammikuun 31. päivään 2021 saakka. Lisäksi tuomioistuin vahvisti, että PAU on rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa marraskuun 11. päivän ja marraskuun 24. päivän välisenä aikana.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mielestä tapaus osoittaa, että lainsäädäntöä pitäisi muuttaa.

– Tukilakkojen kohdentaminen viattomiin sivullisiin on kiellettävä, hän toteaa Twitterissä.

– Laittomista lakoista on tuomittava nykyisen pienen sakon lisäksi vahingonkorvaukseen aiheutetun vahingon mukaisesti silloin kun päätös on tietoinen ja tuottamuksellinen, Romakkaniemi jatkaa.

