Veturinkuljettajien tekstiviestilakko on Paltan mukaan laiton

Työnantajat moittivat työtaistelun aloittamista.

Palvelualan työantajat Palta toteaa VR:n lähiliikenteen kuljettavia koskevan työnseisauksen olevan laiton.

Rautatiealan Unioni RAU ry ilmoitti sunnuntaina, etteivät veturinkuljettajat saavu töihin maanantaina kello 3–9. Työnseisauksen taustalla on liiton mukaan työehtosopimuksen vastainen toiminta.

VR-Yhtymä on RAU:n mukaan päättänyt, ettei se ilmoita enää jatkossa työvuoroluetteloiden ulkopuolella oleville veturinkuljettajilleen seuraavan vuorokauden työvuoroja kuten tähän saakka työehtosopimuksessa on sovittu.

Paltan mukaan ilmoitus tulee kuitenkin myös jatkossa veturinkuljettajien puhelimeen.

– VR:ssä on osana järjestelmäuudistusta luotu uusi toimintamalli lähiliikenteen ns. heittomiehille ilmoitettavien työvuorojen välineestä. Aiemmin työvuorot on ilmoitettu tekstiviestillä tai soittamalla puhelimitse, ja yhtiössä on nyt päätetty siirtyä käyttämään vuoroista ilmoittamiseen erillistä sovellusta tekstiviestin sijaan. Ilmoitus tulee kuitenkin myös jatkossa veturinkuljettajien puhelimeen, Paltan neuvottelujohtaja Janne Laitinen sanoo.

– Alalla on tällä hetkellä voimassa Paltan ja RAU:n välinen työehtosopimus. Työehtosopimuksiin liittyvät erimielisyydet pitäisi käsitellä sitä varten sovituissa menettelyissä ja asiaan liittyvä menettely on tällä hetkellä kesken. Työtaisteluiden aloittaminen kesken neuvotteluprosessin rikkoo vakavasti vallitsevaa tapaa ja on erityisen moitittavaa, Laitinen sanoo.

