”Huomattava epävarmuus” – näin virus uhkaa palvelualaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilman palveluiden vientiä Suomen talouskasvu olisi jäänyt lähes nollaan viime vuonna.

Tuoreen palvelualojen suhdannekatsauksen mukaan koronavirus aiheuttaa merkittävää epävarmuutta palvelumarkkinoille.

Viime vuonna Suomen vaisua talouskasvua piristi ainoastaan palveluvienti, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta suhdannekatsauksesta.

Palveluviennin arvo oli ennakkotietojen mukaan yhteensä 31 miljardia euroa, eli kolmannes kaikesta viennistä. Kasvua edellisvuoteen oli ennätykselliset 16 prosenttia, mikä on huomattavasti enemmän kuin viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen kahdeksan prosentin vuosikasvu.

Ennakkotietojen mukaan kaksi kolmasosaa viennin kasvusta tuli palveluviennistä ja talous kasvoi vain prosentin. Ilman palveluvientiä kasvu olisi jäänyt lähelle nollaa.

– Palveluvientimme on kasvanut kansainvälistä palvelumarkkinaa nopeammin. Suomalaiset yritykset ovat onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuksiaan maailmalla. Vahvuutenamme ovat erityisesti korkeaa osaamista vaativat digitaaliset palvelut, mikä selittää menestystä palveluviennin maailmanmarkkinoilla. Isoista laivatoimituksista huolimatta viennin kasvusta kaksi kolmasosaa tuli palveluista, Paltan pääekonomisti Martti Pykäri toteaa.

EU on palveluiden ulkomaankaupan tärkein markkina Suomelle ja kattaa yli puolet palveluiden kokonaisviennistä. Palveluiden vienti on kuitenkin kasvanut erityisesti Kiinaan ja muualle Aasiaan, joiden osuus viennistä on jo yli viidenneksen.

Koronavirus uhkaa kuljetus- ja matkailupalveluita

Paltan mukaan maailmantalouden vaimeat näkymät ja vientikysynnän heikko kehitys näkyvät Suomessa kuluvan vuoden aikana. Korkeasuhdanteen jäädessä taakse talouskasvu hidastuu nykyisten ennusteiden mukaan yhden prosentin tuntumaan. Koronaviruksen vaikutukset saattavat supistaa talouskasvua entisestään.

Palvelualoilla suhdannenäkymät ovat muita päätoimialoja valoisammat, suhdannekatsauksesta ilmenee. Vaikka palvelutoimialoillakin on odotettavissa kasvun hiipumista, palvelualat eivät ole yhtä suhdanneherkkiä kuin teollisuus ja rakentaminen, joilla suhdanteen kääntyminen näkyy jo selvästi.

Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuonna 4,1 prosenttia, ja kuluvalle vuodelle ennustetaan vajaan kolmen prosentin kasvua.

Paltan mukaan koronavirus vaikuttaa palvelualoilla etenkin kuljetus- ja matkailupalveluiden kysyntään. Epidemian pitkittyessä ja laajentuessa matkustajamäärät pienentyvät merkittävästi.

– Koronavirus on huomattava epävarmuustekijä. Suomessa eniten kärsivät kuljetus- ja matkailupalvelut, joille tärkeä kesäsesonki on nyt uhattuna. Viidennes ulkomaisista matkailijoista tuli viime vuonna Aasiasta, josta matkustajavirrat pienentyvät koronan takia merkittävästi. Mitä pidempään epidemia jatkuu ja pahenee, sitä suuremmat vaikutukset viruksella on palvelualoihin, työllisyyteen ja koko Suomen talouteen, Pykäri sanoo.

Hänen arvionsa mukaan koronavirus vaikuttanee kuitenkin maltillisesti palveluvientiin kasvua eniten tuoneisiin ICT-palveluihin.