Palta: Finanssialan viikonlopputyö ei voi perustua vain vapaaehtoisuuteen

Asiakaspalvelun toimittava kaikissa olosuhteissa, sanoo Palvelualojen työnantajat Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto rahoitusalan viikonlopputyöstä.

Rahoitusalan tes-neuvotteluja on käyty jo neljä kuukautta, jona aikana palkansaajapuoli on järjestänyt kaksi kahden päivän lakkoa. Myös ylityökielto on ollut voimassa pitkään.

Valtakunnansovittelija Minna Helle esitti 31. tammikuuta kiistaan molempien osapuolten vaatimuksia huomioivan sovintoesityksen, jonka Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu hylkäsivät viime perjantaina.

Finanssiala ry, Palvelualojen työnantajat Palta sekä ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN olisivat sovintoesityksen hyväksyneet. Kiistaa on käyty erityisesti viikonlopputyön järjestämisestä.

Ammattiliitto Pron julkaiseman tuoreen kyselyn mukaan 40 prosenttia työntekijöistä on valmiita vapaaehtoisesti viikonlopputöihin.

– Tämä on sinänsä myönteinen uutinen, sanoo Tuomas Aarto.

Viikonlopputyöjärjestelmä ei hänen mielestään voi kuitenkaan perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen.

– Asiakaspalvelun pitää toimia kaikissa olosuhteissa. Uudistuva rahoitusala tarvitsee pysyvän ja helposti käyttöönotettavan työaikajärjestelmän, jonka sisältö ja kustannustaso ovat etukäteen työnantajan tiedossa, Aarto sanoo.

Paikallinen sopiminen ja vapaaehtoisuus ensisijainen

Pron ja Nousun hylkäämä sovintoesitys viikonlopputyöstä sisälsi palkansaajapuolen edellyttämän paikallisen sopimisen sekä työnantajapuolen lähtökohdan siitä, että varmuus viikonlopputyön pyörimisestä kaikissa olosuhteissa turvataan. Paikallinen sopiminen oli mallissa ensisijainen tapa ottaa viikonlopputyö käyttöön.

– Vasta, jos sopimukseen ei olisi päästy, olisi työnantajalla ollut mahdollisuus päättää viikonlopputyöstä. Siinäkin tapauksessa viikonlopputyötä olisi teetetty ensisijaisesti vapaaehtoisesti siihen haluavilla. Vasta, jos vapaaehtoisiakaan ei olisi ollut riittävästi, työnantajalla olisi ollut oikeus osoittaa työhön lisähenkilöitä, Aarto selittää.

Työnantajan mielestä viikonlopputyön toteuttaminen sovintoesityksen mukaisesti olisi ollut tasapainoinen kompromissi ja kaukana siitä, että työnantaja olisi yksipuolisesti sanellut ehdot.

Väärät väitteet eivät ole työntekijöiden etu

Aarron mukaan Pro ja Nousu käyvät rahoitusalan tes-kiistassa julkista sotaa kärjistäen tai jopa väärin väittein.

– Väitteet siitä, että työnantajapuoli ei tullut vastaan palkansaajaapuolen vaatimuksissa, on perätön. Sovintoesitykseen sisältyi muun muassa matkakustannusten korvausta koskevien määräysten kehittäminen, joka on ollut palkansaajapuolen pitkäaikainen tavoite. Myös palkkausjärjestelmämääräyksiä olisi uudistettu.

Paltan mukaan viikonlopputyön teettämisessä kyse on ollut koko ajan työajan sijoittamismahdollisuudesta myös lauantaille ja sunnuntaille, ei työajan pidentämisestä. Korvaustaso sovintoesityksessä olisi ollut lauantailta parempi ja sunnuntailta samantasoinen kuin monilla muilla toimialoilla. Myös vapaiden viikonloppujen määrä oli sovintoesityksessä hyvin vertailukelpoinen muihin aloihin nähden.

FA ja Palta toivovat kiistaan pikaista ratkaisua.

– Viikonlopputyökysymys ei ratkea lakkoilemalla vaan neuvottelemalla. Toivomme kaikkien osapuolten ymmärtävän tämän, Aarto sanoo.

Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 toimihenkilöä.

