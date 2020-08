Palkkasoturien pidätys olikin Valko-Venäjän temppu?

Venäläisten palkkasotilaiden pidätys Valko-Venäjällä oli presidentti Aleksandr Lukashenkon mediatemppu, arvioi Wienin yliopiston luennoitsija Anton Shekhovtsov, joka on tutkinut muun muassa Kremlin ja eurooppalaisten ääripuolueiden yhteyksiä.

– Venäjän media kertoo, kuten epäilin, että Valko-Venäjällä kiinniotetut 33 venäläistä Wagner-yhtiön taistelijaa lähetetään takaisin Venäjälle tämän viikon aikana. Tämä viittaa siihen, että pidätys oli Lukashenkon temppu, jonka avulla hän asemoi itsensä Valko-Venäjän suvereniteetin suojelijaksi.

Valko-Venäjä pidätti heinäkuun lopulla 33 venäläistä, jotka olivat saapuneet maahan hieman aiemmin ja majoittuneet Minskin lähelle. Valko-Venäjän mukaan kyseessä oli ryhmä venäläisiä palkkasotilaita, joiden tarkoituksena oli lietsoa levottomuuksia Valko-Venäjän viime sunnuntaina pidettyjen presidentinvaalien alla.

Viranomaisten mukaan pidätetyt olivat yksityisen Wagner-yhtiön sotilaita. Pahamaineinen Wagner-palkkasoturiyhtiö on toiminut muun muassa Syyriassa, Libyassa ja muutamassa muussa Afrikan maassa. Yhtiö on yhdistetty Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvaan Jevgeni Prigozhiniin. Wagneria on toisinaan tituleerattu myös Kremlin ”salaiseksi armeijaksi”. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Valko-Venäjän vaalien voittajaksi julistettiin presidentti Aleksandr Lukashenko 80 prosentin äänisaaliilla. Presidentinvaalien tuloksia pidetään vilpillisinä.

Väkivalta ja mielenilmaukset Valko-Venäjällä ovat jatkuneet sunnuntain presidentinvaalien jälkeen keskiviikon vastaisena yönä.

Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskaja kertoi tiistaina videoviestin välityksellä siirtyneensä Valko-Venäjältä Liettuaan. Hänen mukaansa päätös oli hyvin vaikea.

Mediatietojen ja hänen kampanjahenkilökuntansa mukaan Tihanovskaja painostettiin lähtemään Valko-Venäjältä lupaamalla vapauttaa hänen vangittuna oleva kampanjapäällikkönsä Maria Moroz.

Tihanovskaja esiintyi myöhemmin tiistaina toisella videolla ja kehotti kannattajiaan lopettamaan protestit. Asiasta uutisoi muun muassa verkkolehti Meduza.

Video jaettiin Telegram-viestipalvelussa Valko-Venäjän hallinnolle myötämielisellä Zheltye Slivy -kanavalla ilman lähdeviitettä.

Meduzan mukaan on epäselvää, milloin ja missä viesti nauhoitettiin. Tutkivaan journalismiin erikoistuneen venäläisen Conflict Intelligence Team -ryhmän (CIT) mukaan videolla näkyvät sälekaihtimet ja sohva näyttävät olevan samanlaiset kuin Valko-Venäjän vaalilautakunnan tiloissa olevat huonekalut.

Tihanovskaja luki videolla lausuntoaan suoraan paperista katsomatta kameraan. Tilanteesta saa vaikutelman, että lausunto olisi valmiiksi laadittu ja hänet olisi pakotettu lukemaan se.

Meduza kertoo Tihanovskajan liittolaisen todenneen, että ”henkilö voi päätyä lukemaan minkä tahansa tekstin vietettyään kolme tuntia eristyksissä kahden lainvalvontavirnaomaisen kanssa”.

