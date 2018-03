Merimiehille 3300 e/kk – TalSa: Näin fyysisissä töissä ansaitaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Merimiehet tienaavat parhaiten yksityisen sektorin niin sanotuissa ’duunariammateissa’.

Taloussanomat on koonut listan lähes 70 ammatin mediaaniansioista yksityisellä sektorilla. Taloussanomat on rajannut ammatit palkkavertailuun muun muassa työn fyysisyyden perusteella. Listalla on myös työtehtäviä, joihin ei pääsääntöisesti vaadita korkeaa koulutusta.

Parhaimmille ansioille pääsevät merimiehet. Esimerkiksi kansimiehistön ja muiden vesiliikenteen työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli vuonna 2016 noin 3300 euroa.

Yli 3000 euron mediaaniansioihin yltävät myös konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat, rakennussähköasentajat, sanomalehtien jakajat ja lähetit sekä rakennustyöntekijät.

Yksityisellä sektorilla pienimmillä palkoilla puolestaan työskentelevät avustavat puutarhatyöntekijät ja päiväkotiapulaiset. Heidän mediaanansiot jäävät alle 1800 euroon kuukaudessa.

Taloussanomien listaus perustuu Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon.