Ilmoituksesta repesi raivo – IL: Rokotekirjaajille 2397 euroa/kk

Rokotekirjaajat saavat työstään lähes saman verran palkkaa kuin lastensuojelun työntekijät.

Espoon kaupungin rokotekirjaajille maksama palkka on herättänyt närkästystä lastensuojelun työntekijöiden keskuudessa, kertoo Iltalehti.

Espoon tartuntatautiyksikkö on julkaissut ilmoituksen, jossa se kertoo hakevansa projektityöntekijöitä koronarokotuksien tueksi. Projektityöntekijöiden tehtävänä on toimia rokottajien työparina. Heidän vastuullaan ovat esimerkiksi annettujen koronarokotusten kirjaaminen, aulaohjaus rokotepisteillä sekä koronarokotusten tulostaminen.

Ilmoituksen mukaan työn kelpoisuusvaatimuksena on 18-vuoden ikä. Palkka on 2397 euroa kuukaudessa. Summaa on arvosteltu, sillä amk-tason sosionomikoulutusta vaativan lastensuojelun työntekijän palkka on Espoossa vain 60 euroa tätä korkeampi – 2461 euroa kuukaudessa.

– Arvostusväli on kuusi kymppiä näihin, joilla vaatimuksena on vain 18 vuoden ikä. Se on ihan jees palkka siihen tehtävään, mutta naurettava tai törkeä meitä ajatellen. Ohjaajat ovat olleet sokissa. Meillä on vaativa työ ja pitkä koulutus ja saamme 60 euroa enemmän, Poijupuiston lastensuojelun vastaanottokodissa Espoossa vastaavana hoitajana työskentelevä Antti Rissanen sanoo IL:lle.

– Teemme lastensuojelun erityispalvelun haastavissakin tilanteissa. Asiakkaamme voivat olla todella huonossa voinnissa ja tarjoamme ensimmäisen paikan, missä tilannetta lähdetään selvittämään. Työtehtäviin kuuluu muun muassa kaikenlainen lääkehoito, hän jatkaa.

Espoon kaupungilta täsmennetään, että projektityöntekijöiden palkassa huomioidaan koulutustaso. Palkka ei ole kiinteä 2397 euroa kuukaudessa, vaan esimerkiksi aulatyöntekijän palkka on 1954,31 euroa kuukaudessa. Korkein 2397 euron palkka koskee AMK-taustaisia vaativampia tehtäviä.