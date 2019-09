”Paljonko se lämmittää, jos se ei käytännössä toteudu?”

Eduskunnan kyselytunnin välihuudot kertovat hoitajamitoituksen polttavuudesta.

Eduskunnan torstaisen kyselytunnin käsittelyssä hoitajamitoituksesta kuultiin poikkeuksellisen runsaasti välihuutoja.

Seuraavassa ovat kyselytunnin eräät puheenvuorot, joihin tekstissä kursivoituja välihuutoja kirjattiin.

* Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.):

– Tässä salissa on keskusteltu vuosien varrella — varmasti voisi sanoa, että yhtenä tärkeimmistä aiheista — todella paljon siitä, miten ympärivuorokautiseen hoivaan saadaan sellainen sitova henkilöstömitoitus, joka antaa alalle kunnianpalautuksen (Timo Heinonen (kok.): ”Tuntien työ!”) ja antaa myöskin niille ihmisille, jotka ikääntyvät, turvallisuudentunteen siitä, että asia saadaan viimeinkin kuntoon, että väki riittää. (Ben Zyskowicz (kok.): Milloin se tulee?)

* Pääministeri Antti Rinne (sd.):

– Tosiasia on se, että tämä hallitus tulee lakiin kirjauttamaan 0,7:n hoitajamitoituksen, jonka päälle tulee vielä hoitoisuuden perusteella lisäkokonaisuuksia (Ben Zyskowicz: Paljonko se lämmittää, jos ei se käytännössä toteudu?).

– Tuo rahoitus on tällä hetkellä käytännössä sellainen, että sen 70 miljoonan euron lisäksi löytyy jo suoraan kirjasta 45 miljoonaa kotihoidon kautta rahaa (Toimi Kankaanniemi (ps.): Ajetaanko se alas?) ja sitten on kertaluontoisia elementtejä, joilla voidaan viedä asiaa eteenpäin, yli 150 miljoonaa euroa.

– Lähtökohta on se, että tämä hallitus tulee sen pitkäaikaisen toiveen toteuttamaan, että hoitajamitoitus tulee varmistamaan hyvän hoidon ikäihmisille (Ben Zyskowicz: Eikä tule, ei tule).

* Hanna Sarkkinen (vas.):

– Hallitusohjelmassa todetaan selvästi, että vanhushoivan sitova 0,7-hoitajamitoitus säädetään (Timo Heinonen: Pelkkä lause!) ja se tullaan säätämään.

– Kysyn: mitä hallitus tekee alan houkuttelevuuden parantamiseksi, alalta poistuneiden hoitajien houkuttelemiseksi takaisin sekä työvoiman saannin turvaamiseksi? (Ben Zyskowicz: Rinne hoitaa palkat! Paavo Arhinmäki (vas.): Eiks ollu aika hyvä kysymys?).

* Leena Meri (ps.):

– Ja nyt on kelkka kääntynyt kaikilla, nyt te puhutte siirtymäajasta. Miksi te ette silloin puhuneet? Oliko tämäkin vaalitemppu? (kokoomuksen ryhmästä: Oli!). Tämä on samanlainen vaalitemppu, joka liittyy tähän sosiaaliturvauudistukseen muutenkin. Ministeri Rinne, viime hallituskauden te puhuitte koko ajan sote-uudistuksesta ja siitä, että se pitää palauttaa parlamentaariseen valmisteluun. Nyt sitä ei aiota tehdä. Mitä te vastaatte tähän? Miksi takki on kääntynyt? (oikealta: Kuinka te kehtaatte? Voiko puheisiin luottaa?).

* Peruspalveluministeri Krista Kiuru:

– Jo joulukuussa 2012 silloiseen vanhuspalvelulakiin liittyvässä vastauksessa eduskunta edellytti, että ”hallitus arvioi henkilöstömitoituksen toteutumisen vanhuspalvelulaissa tarkoitetulla tavalla vuoden 2014 aikana ja mikäli ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä ei ole saavutettu suosituksen mukaista henkilöstömitoitusta, se antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä”. Vieläkin Suomessa näistä nykyisistä paikoista (Anne-Mari Virolainen (kok.): Nyt on nyt, nyt on vuosi 2019!) ympärivuorokautisen hoivan piirissä 5 prosenttia menee tosiasiassa alle nykyisten suositusten.

Herranjumala – ohhoh

* Petteri Orpo (kok.):

– Ministeri Kiuru, eikö teitä hävetä? (sosiaalidemokraattien ryhmästä: Herranjumala – ohhoh). Te olitte se, joka täällä eduskunnassa huusi (Jukka Gustafsson (sd.): Hallitus tekee, oppositio vikisee!). Ministeri Andersson, ministeri Marin ei ole paikalla, pääministeri Rinne, eikö teitä hävetä? Te lupasitte — te lupasitte, että tämä hoitajamitoitus saadaan aikaan (Hanna Sarkkinen: Ja te vastustitte sitä!).

* Peruspalveluministeri Krista Kiuru:

– Tuodaan nämä esitykset, joita on toivottu ja joita halutaan, mutta tärkeätä on myöskin rakentaa poliittista yhteistä tahtotilaa, että vanhusten asiat laitetaan tässä maassa kuntoon (Ben Zyskowicz: Ja milloin näkyy arjessa?).

– Syöksykierre on niin vakava, että meillä on yli 70 000 ihmistä jättänyt tämän alan. Ja tämä keskustelu ei varmasti mairittele (kokoomuksen ryhmästä: Eikä teidän teot!) koska moni työssään uupunut ihmettelee, eikö eduskunnassa vieläkään löydy sitoutumista tähän yhteiseen hankkeeseen.

* Anu Vehviläinen (kesk.):

– Minkälainen ohjelma meillä on tähän tarjota? (Ben Zyskowicz: Niin, ja kun rahaa ei ole kuulemma).

* Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.):

– Meillä on tiettyjä varauksia budjetissa seuraaville kolmelle vuodelle — taidetaan mennä yhteensä, jyvitettynä, kokoluokkaan 75 miljoonaa, mikä on varauksena siellä olemassa (oikealta: Oho, ei riitä).

Tyhjät lupaukset pahentavat

* Peruspalveluministeri Krista Kiuru:

– Kyllä näihin prosesseihin liittyvät ongelmat ovat todellisia, niin kuin esitittekin: Johtamiseen liittyvät asiat, se miten työntekijät pääsevät puhkeamaan kukkaan työpaikalla (Ben Zyskowicz: Kuten ministeriaitiossa) ja miten asiantuntemus otetaan huomioon.

– ..ja olisi tärkeää, että eduskunta voisi sitoutua yhdessä tähän tärkeään hankkeeseen, kun esitys sitten eduskuntaan tulee ennen joulua (Timo Heinonen: Teidän tyhjät lupaukset pahentavat tilannetta).

* Peruspalveluministeri Krista Kiuru:

– Olette oikeassa siinä, että tämä 0,7:n kirjaaminen lakiin olisi ollut varsin pieni työ, niin kuin itsekin totesitte. Mutta kun nyt selvitetään myös hallituskumppanien toiveesta, voidaanko hoitoisuus määrittää – jotta ei käy niin, että minimistä tulee aina maksimi, vaan minimi on 0,7 nyt jatkossa ja maksimi määritellään hoitoisuuden kautta, joka tulee koko maassa käyttöön samalla tavalla, ja tukipalvelut tästä – sitä kautta kuunnellaan nyt asiantuntijoita (kokoomuksen ryhmästä: Tulkaa nyt, keskusta, pois sieltä!).

* Sanna Antikainen (ps.):

– Ja ministeri Kiuru, eduskunnalla on tahtotila korjata hoitajamitoitus (Pia Viitanen (sd.): Miinus kokoomus) …

* Pääministeri Antti Rinne:

– Hoitajamitoitus tulee kirjattua lakiin tänä syksynä, 0,7 – ja sen lisäksi tulee hoitosuhteen perusteella lisäelementtejä mukaan tähän pykälään. Se tulee siis tänä syksynä. Voitte olla täysin rauhassa, edustaja Antikainen, tässä suhteessa (Oikealta: Tuleeko rahaa?).