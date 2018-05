Paljastus sisäpiiristä: Tätä Kim Jong-un pelkää eniten

Pohjoiskorealaisen huippuloikkarin mukaan ydinaseista ei luovuta koskaan.

Entinen Pohjois-Korean Britannian-apulaissuurlähettiläs Thae Yong Ho heittää kylmää vettä liennytyksestä innostuneiden niskaan ja tyrmää toiveet ydinaseista vapaasta Korean niemimaasta ja Koreoiden yhdistymisestä Etelä-Korean ja sen liittolaisten ehdoilla.

– Yhdistyminen Etelä-Korean järjestelmään sulautumalla on se, mitä Kim Jong-un pelkää kaikkein eniten. Etelä on aikojen saatossa rakentanut huomattavasti vahvemman talouden, armeijan ja kansainvälisen aseman kuin Pohjoinen, Thae sanoo Daily NK:n pitkässä haastattelussa.

– Kim Jong-un tiedostaa nämä erot oikein hyvin ja ymmärtää myös sen, miltä yhdistyminen sulautumalla näytti Itä-Saksan johdon näkökulmasta. Tämä on jotakin sellaista, mitä hän ei todellakaan halua tapahtuvan Pohjois-Korealle, hän jatkaa.

Thae Yong Ho muistuttaa Pohjois-Korean viranomaisten vain kiihdyttäneen kansaan kohdistuvaa valvontaa ja rajoituksia samalla, kun Koreoiden välinen vuoropuhelu on avautunut.

Pohjois-Korean valtaeliitin sisäpiiriin kuulunut entinen huippudiplomaatti kertoo pohjoiskorealaisten ymmärtävän puheet ”ydinaseista vapaasta” Korean niemimaasta eri tavalla kuin muut. Thae Yong Hon mukaan tästä on puhuttu Pohjois-Koreassa jo vuosikymmeniä.

– Heidän ensimmäinen vaatimuksensa on, että Yhdysvaltojen on vedettävä pois kaikki ydinaseensa. He kuitenkin tekivät näin jo vuonna 1991. Seuraavaksi ongelman muodostaa Yhdysvaltojen ydinteknologiaan liittyvä kalusto. Yhdysvallat käyttää esimerkiksi nytkin Korean yhteisharjoituksissaan ydinkäyttöisiä lentotukialuksia. Pohjois-Korea haluaa panna pisteen niiden käytölle. Kolmanneksi he vaativat, että Yhdysvallat antaa Etelä-Korealle osana heidän sotilasliittoaan takuun, ettei ydinaseita käytetä koskaan Pohjois-Koreaa vastaan, Thae selvittää.

Hänen mukaansa Etelä- ja Pohjois-Korean johtajien huipputapaamisessa tehty epämääräinen sopimus ydinaseista luopumisesta nähdään Pohjois-Koreassa suurena voittona eikä myönnytyksenä.

Ydinaseet ovat elinehto

Thae Yong Ho pitää täysin mahdottomana, että Pohjois-Korea suostuu luopumaan ydinaseistaan täydellisesti. Hänen mukaansa ne ovat Kimin klaanin hallinnon viimeinen turva. Ydinaseiden rooli on vahvistettu esimerkiksi huhtikuun lopulla Pohjois-Koreaa nimellisesti johtavan työväenpuolueen kokouksessa. Thaen mukaan puoluekokous linjasi, ettei Pohjois-Korean ydinohjelmasta voida luopua missään olosuhteissa.

– Pohjois-Korean näkökulmasta lupaus ydinohjelmasta luopumisesta ei yksinkertaisesti ole mahdollinen.

Thae Yong Hon mukaan Pohjois-Korean hiljattaiset päätökset pysäyttää ohjus- ja ydinkokeet ja sulkea ydinkoepaikkansa ovat käytännössä merkityksettömiä. Hänen mukaansa Pohjois-Korea katsoo, että sillä on jo pelotteeksi Etelä-Korealle, Japanille ja Yhdysvalloille riittävä asearsenaali.

Yhdysvallat vaatii tällä hetkellä Pohjois-Korealta täydellistä ja vahvistettua luopumista ydinohjelmasta. Käytännössä se merkitsisi kansainvälisille tarkkailijoille vapaata pääsyä kaikkialle Pohjois-Koreaan. Tähän eristäytynyt diktatuuri ei voi koskaan suostua.

Thae Yong Ho näkee mahdollisena, että Yhdysvallat ja Pohjois-Korea päätyvät kompromissiin, jossa osa Pohjois-Korean ydinaseista todellisuudessa säilyy, vaikka molemmat osapuolet julistavatkin julkisesti, ettei aseita enää ole. Vastavuoroisesti Pohjois-Korea suostuisi rauhansopimukseen eikä vaatisi Yhdysvaltoja vetämään joukkojaan pois Etelä-Koreasta.

Liennytyksen ilmapiiri Korean niemimaalla tulee Thae Yong Hon mukaan joka tapauksessa jatkumaan pitkään. Kummallakaan puolella ei haluta enää palata sitä edeltäneeseen tilaan.

– Pohjois-Korea pelkää eniten sulautumista Etelä-Koreaan. Sen on tämän ehkäisemiseksi ratkaistava talousongelmansa.

Thaen mukaan liennytys tarjoaa pohjoiskorealaisille mahdollisuuden hillitä sotilasmenoja ja ohjata varojaan muualle.