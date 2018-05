Paljastus kulisseista: Kim Jong-un aikoi perua, Donald Trump ehti ensin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vetäytymistä edelsi pohjoiskorealaisten epäilyttävä käytös.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump halusi perua huipputapaamisen, koska pelkäsi pohjoiskorealaisten ehtivän ensin vetäytyä tapaamisesta, useat Valkoisen talon virkamiehet kertovat NBC Newsille.

Trump ilmoitti torstaina peruvansa huippukokouksen, jota oli valmisteltu hänen ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin välille. Tapaaminen oli tarkoitus järjestää Singaporessa kesäkuussa.

Virkailijoiden mukaan perumista koskeviin keskusteluihin osallistuivat presidentin lisäksi varapresidentti Mike Pence, ulkoministeri Mike Pompeo, Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kelly ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton.

Äkillisesti tehty ja julkaistu perumispäätös paljasti presidentin neuvonantajien välillä olevat erimielisyydet.

USA:n ja Pohjois-Korean välisistä neuvotteluista vetovastuun ottaneen Pompeon kerrotaan syyttäneen Boltonia saavutettujen edistysaskelien torpedoimisesta. Pompeo tapasi Kimin kahdesti Pjongjangissa ja auttoi kolmen kiinniotetun amerikkalaisen vapauttamisessa.

Bolton on kannattanut Pohjois-Korean hallinnon vaihtamaista. Hänen sanotaan vaikuttaneen olennaisella tavalla Trumpin päätökseen perua tapaaminen.

Yhdysvaltain hallinnossa uskottiin, että Pohjois-Korea vetäytyy tapaamisesta. Siksi Trump toimi virkamieslähteiden mukaan ensin.

Valkoisen talon mukaan Trumpin päätöstä edelsi Pohjois-Korean edustajien epäluotettava käyttäytyminen. Maan delegaatio ei yllättäen ilmaantunut kokousta valmistelevaan tapaamiseen Singaporessa viime viikolla. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

– Valitettavasti lupauksia on rikottu moneen kertaan, mikä on saanut meidät varuillemme, Trumpin Aasia-politiikan avustaja Matt Pottinger sanoi Daily Beastin mukaan medialle.

Pottingerin mukaan Yhdysvallat oli lähettänyt ennakkoryhmän Singaporeen, johon kuului myös korkea-arvoisia Valkoisen talon virkailijoita. Tarkoituksena oli kokoustaa pohjoiskorealaisten kanssa ja keskustella huippukokouksen järjestelyistä.

– He odottivat siellä kolme päivää. Pohjoiskorealaiset eivät ilmaantuneet paikalle, eivätkä he ilmoittaneet meille mitään. He vain jättivät tulematta, Pottinger totesi.

– Viimeisen kuuden päivän aikana Yhdysvallat on useaan kertaan yrittänyt olla yhteydessä Pohjois-Koreaan liittyen huippukokouksen valmisteluihin. Mihinkään tiedusteluihin ei ole vastattu.