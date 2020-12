Paljastus Kiinasta: Ensi tartunnoista kerrottiin alle puolet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuodettujen tietojen perusteella Covid-19-tapauksia oli todettu satoja jo joulukuussa 2019.

Kiinan väitetään ilmoittaneen huomattavasti todellista alhaisempia tartunta- ja kuolleisuuslukuja koronaviruspandemian lähtöpisteenä toimineesta Wuhanista.

Vuodettujen asiakirjojen perusteella Hubein maakunnassa oli helmikuun 10. päivänä 5 918 todettua Covid-19-tapausta, joista viranomaiset ilmoittivat vain alle puolet eli 2 478 kappaletta.

Koronavirustapauksia vahvistettiin noin 200 kappaletta jo vuoden 2019 puolella eli huomattavasti ennen Kiinan tekemää ilmoitusta maailman terveysjärjestö WHO:lle. Kiina kertoi vasta tammikuun alussa 44 ”tuntemattomasta keuhkokuumetapauksesta”.

CNN:n mukaan 117-sivuisen asiakirjavuodon taustalla on Hubein tautikeskuksessa työskentelevä henkilö, joka kuvailee itseään isänmaalliseksi. Vuotaja on halunnut paljastaa ”sensuroidun totuuden” ja kunnioittaa asiasta kertoneita kollegoitaan.

Asiakirjojen mukaan Hubein maakunnassa oli havaittu jopa 20 kertaa tavanomaista enemmän kausi-influenssatapauksia joulukuun 2019 aikana. Ainakin osan arvellaan olleen todellisuudessa koronaviruksen aiheuttamia infektioita.

Epidemian alkuvaiheessa käytetyt kiinalaistestit havaitsivat viruksen vain 30–50 prosentin tarkkuudella. Diagnooseissa käytettiin apuna myös esimerkiksi keuhkokuvia, mutta vain vahvistetut tapaukset tilastoitiin Covid-19-potilaiksi.

Sairastumisen ja testituloksen saamisen välinen viive oli keskimäärin 23 päivää, joten käsitys epidemiasta perustui yli kolmen viikon takaiseen tilanteeseen.

– On selvää, että he tekivät virheitä. Ne liittyivät uuden viruksen kohtaamiseen, mutta myös byrokratiaan ja politiikkaan. Tällä oli maailmanlaajuisia seurauksia, Council on Foreign Relations -ajatuspajan tutkija Yanzhong Huang sanoo.