Paljastiko Venäjä vahingossa ohjusiskun sairaalaan?

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut videokoosteen, jossa esitellään maan tekemiä Iskander-ohjusiskuja Syyriassa.

Julkaisun taustalla oli Armenian pääministeri Nikol Pashinyanin esittämä arvostelu, jonka mukaan Azerbaidzhania vastaan käytetyt ballistiset Iskander-E-ohjukset olivat ”käytännössä suutareita”. Hän vihjasi ohjusten olleen vanhentuneita.

– Ne eivät räjähtäneet, tai ehkä kymmenen prosenttia räjähti, Pashinyan sanoi paikallismedian haastattelussa.

Venäjän puolustusministeriön julkaisun oli tarkoitus hälventää epäilyjä ohjusten suorituskyvystä. The Drive -sivuston mukaan videolla näkyi myös Iskander-K-risteilyohjuksia, jotka eroavat täysin E- ja M-mallien ballistisista ohjuksista. Kyseisiä asejärjestelmiä voi kuitenkin laukaista samoilta rekkalaveteilta.

Videokoosteeseen oli ilmeisesti otettu vahingossa mukaan myös kohta, jossa ohjukset osuvat lähellä Turkin rajaa sijaitsevaan Azazin sairaalaan. Tahallisesta iskusta oli esitetty väitteitä jo vuonna 2016 Syyrian sisällissodan taisteluiden yhteydessä.

Videolla näkyvän H-kirjaimen muotoisen rakennuksen on todettu muistuttavan kyseistä sairaalaa. Kohde on tunnistettavissa myös läheisen maantien ja muiden maamerkkien perusteella.

Infrapunakameralla kuvattu video on todennäköisesti peräisin Venäjän asevoimien lennokista. Keskellä näkyvä tähtäinristikko viittaa siihen, että sairaala oli ohjusiskun kohteena.

Iskun kerrottiin surmanneen 14 henkilöä ja haavoittaneen monia muita. Venäjän puolustusministeriö vihjasi tuolloin, että väitteet siviilikohteiden pommittamisesta olivat ”Turkissa toimivien henkilöiden” propagandaa.

New York Timesin tutkimuksen perusteella Venäjän ilmavoimat on tehnyt viime vuosien aikana lukuisia iskuja Syyriassa sijaitseviin sairaaloihin. Siviilikohteiden pommittamisella pyrittiin murskaamaan Syyrian kapinallisten viimeisiä vastarintapesäkkeitä.

By publishing a video of an Iskander strike in response to claims the missile wasn’t effective, the Russian MoD seems to have inadvertently demonstrated that it was targeting hospitals in Syria as early at 2016. https://t.co/NkzDTuePY1

— Nick Waters (@N_Waters89) February 26, 2021