Paljasti keskitysleirit, Kiina laittoi terroristilistalle

Kiinan ulkoministeriö on arvostellut kovin sanoin yli kymmentä toimittajaa, jotka ovat kertoneet Xinjiangin maakunnassa sijaitsevista keskitysleireistä ja ihmisoikeusrikkomuksista.

Henkilöitä on kuvailtu ”valehtelijoiksi, rikollisiksi, terroristeiksi ja moraalittomiksi”. Asiasta kertoo Radio Free Asia, jonka oma toimittaja on mukana listalla.

Kiinan viranomaisten kerrotaan sulkeneen jopa 1,8 miljoonaa uiguuria ja muihin vähemmistöihin kuuluvaa ”uudelleenkoulutusleireille” vuoden 2017 jälkeen. Kiina on perustellut alueella tehtyjä toimenpiteitä terrorismin torjunnalla.

Maakunnan paikallishallinto on syyttänyt ulkomaita ”Kiina-vastaisesta propagandasta”. Leireistä kertoneiden on väitetty olevan ”näyttelijöitä”, joiden tehtävänä on mustamaalata Kiinaa.

RFA:n toimittaja Gulchehra Hojan on kerrottu virheellisesti kuuluvan terroristijärjestöön. Human Rights Watchin mukaan taustalla on Kiinan pyrkimys hiljentää hallinnon arvostelijat kovin ottein.

– Totuus on, että suurin osa maailmasta on jo väsynyt tähän epärehellisyyteen ja kiusaamiseen, HRW:n Kiinan maajohtaja Sophie Richardson sanoo.

This is truly outrageous. China puts Radio Free Asia journalist Gulchera Hoja on international terror wanted list for breaking the story of the Uyghur concentration camps. The Chinese government also put her family on TV to denounce her. https://t.co/yjLNsY17Ts

— Bill Browder (@Billbrowder) April 14, 2021