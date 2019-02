”Pakotteita kiristettävä, jos Venäjän tekemät laittomuudet jatkuvat”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan parlamentin ulkoasianvaliokunnan jäsenet määrittelivät maanantaina edellytyksiä lähemmille suhteille Venäjän kanssa.

Venäjälle osoitetuiksi ehdoiksi määriteltiin Minskin sopimuksen täysi täytäntöönpano ja kansainvälisten lakien noudattaminen.

− Vuodesta 2008 ja Georgiaa vastaan tehdystä hyökkäyksestä lähtien Venäjä on muuttunut vastuullisesta yhteistyökumppanista vaaralliseksi valtioksi naapurivaltioilleen. Olen vakuuttunut, että mukavan diplomaattisen kielen aika on ohi. On tullut aika puhua asioista niiden oikeilla nimillä, sanoi raportin laatinut latvialaismeppi Sandra Kalniete (EPP) ryhmän tiedotteen mukaan.

− On olemassa useita näkemyksiä, millaisten EU:n ja Venäjän suhteiden pitäisi tulevaisuudessa olla. En näe, että yhteistyölle on juuri mahdollisuuksia niin kauan, kun Venäjä miehittää Ukrainaa ja toimii muita Euroopan valtioita vastaan. On tärkeää jatkaa Venäjän vastaisten pakotteiden kiristämistä, kunnes se omaksuu kansainväliset normit ja lopettaa aggressionsa Ukrainaa ja muita valtioita vastaan, Kalniete lisää.

Krimin valtauksen lisäksi valiokunnan jäsenet ottivat hänen mukaansa esiin Moskovan disinformaatiokampanjat ja Venäjän tiedustelun tekemät kyberhyökkäykset.

− Vanhentunut EU:n ja Venäjän yhteistyö- ja kumppanuussopimus pitäisi ottaa käsittelyyn uudelleen. Kaiken tulevaisuuden yhteistyön pitää perustua täydelle kansainvälisten lakien noudattamiselle, Kalniete sanoo.

Hänen mukaansa samaan aikaan tulisi antaa tukea Venäjän kansalaisyhteiskunnalle.

− Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos ja energiaturvallisuus sekä taistelu terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan merkitsee, että Venäjän kanssa on tehtävä valikoitua yhteistyötä. Tämän valikoivan lähestymisen pitää kuitenkin perustua konkreettisiin asioihin, Kalniete sanoo.