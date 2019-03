Pakotteet purevat: Venäjän aseteollisuus ajautui vaikeuksiin

Yksityisaseiden ja patruunoiden vienti Yhdysvaltoihin tyrehtyi.

Yhdysvaltain asettamat pakotteet ovat ajaneet Venäjän aseteollisuuden vaikeuksiin, kertoo amerikkalaislehti The National Interest.

Pakotteet asetettiin voimaan vuonna 2014 vastalauseena Ukrainalle kuuluvan Krimin miehityksestä ja sotatoimista Itä-Ukrainassa.

Venäjän aseteollisuudelle pakotteet ovat maksaneet 50 miljardia ruplaa eli noin 677 miljoonaa euroa. Eniten niistä on kärsinyt siviiliaseiden ja patruunoiden myynti. Niiden osalta USA oli Venäjän tärkein vientikohde ennen pakotteita.

Venäjän sisäisistä asemarkkinoista ei ole USA-kaupan korvaajaksi, sillä Venäjän aselaki rajoittaa siviiliaseiden omistamista. Kun aseita on suhteellisen vähän, myöskään patruunoille ei ole kysyntää.

Venäjän aserekisteriin on merkitty The National Interestin mukaan hieman yli seitsemän miljoonaa siviilikäytössä olevaa asetta. Yhdysvalloissa sen sijaan arvioidaan olevan lähes 400 miljoonaa yksityisasetta, jos mukaan lasketaan myös laittomat aseet.

Venäjällä on pohdittu ratkaisua aseteollisuuden ongelmiin. Asevalmistaja Kalashnikov on esittänyt Venäjän aselakien lieventämistä siten, että yksityishenkilöt voisivat omistaa nykyistä enemmän aseita. Tällä hetkellä lukumäärä on rajattu kymmeneen henkilöä kohti. Yhtiö on lisäksi ehdottanut, että metsästyskivääreille myönnettäisiin lupa nykyistä helpommin.