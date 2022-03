Pakolaisvirta Ukrainassa kasvaa, jopa 12 miljoonaa jäämässä loukkuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pakolaisten lisäksi jo lähes 6,5 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

YK:n alaisuudessa toimivan Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n mukaan Ukrainasta on joutunut lähtemään jo yli 3,3 miljoonaa pakolaista, kertoo USA Today. Turvapaikanhakijoiden määrä kasvaa joka päivä kymmenillä tuhansilla.

Pakolaisten lisäksi kotinsa on joutunut jättämään maan sisällä arvioiden mukaan jo 6,48 miljoonaa ihmistä, ja yli 12 miljoonaa on vaarassa jäädä saarretuksi sotatoimien vaikuttamille alueille vailla mahdollisuutta poistua.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Ukrainan noin 45,5 miljoonasta kansalaisesta on siis joutunut pakenemaan Venäjän sotatoimia kaikkiaan yli viidennes ja reilu neljännes ei pysty arvioiden mukaan poistumaan sotatoimien alta.

Pakolaisista noin kaksi miljoonaa on suunnannut Puolaan ja reilu puoli miljoonaa Romaniaan. Moldovaan on paennut noin 359 000, Unkariin noin 300 000 ja Slovakiaan noin 240 000. Venäjälle on pakolaisia tullut noin 184 000 ja Valko-Venäjälle noin 2500.