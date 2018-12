Pakolaisvirta jumissa Bosniassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Punainen Risti arvioi kylmän talven vaativan ihmishenkiä.

Pakolaisvirran hallitseminen Kroatian ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä on johtanut pattitilanteeseen, uutisoi The New York Times.

Kroatia on aktiivisesti estänyt pakolaisten yritykset Kroatian ja EU:n rajan ylittämiseen, ja nyt tuhannet pakolaiset ovat jumissa serbien Bosniassa maan länsiosassa. Suurin osa pakolaisista on tullut maahan Serbiasta, joka päästää muun muassa Intian kansalaiset maahan ilman viisumia. Myös iranilaisilla on aikaisemmin ollut viisumivapaa kulku Serbiaan.

Serbiasta on tullut yksi suosituimmista rajanylityspaikoista niin kutsutulla balkanin reitillä, jota pitkin pakolaiset pyrkivät Pohjois-Eurooppaan. Ennen pakolaisvirta kulki Unkarin kautta, mutta Unkarin rakennettua aidan rajelleen reitti siirtyi kulkemaan Serbian ja Kroatian kautta entiseen Jugoslaviaan ja Saksaan. Nyt myös Kroatian raja on kuitenkin suljettu.

Vaikka Bosnia ja Hertsegovina on Serbian tavoin Euroopan Unionin ulkopuolinen ja köyhä maa, maan hallinto on suhtautunut pakolaisiin erittäin maltillisesti. Pelkästään Bosniaan on tänä vuonna otettu vastaan yli 23 000 pakolaista.

Kylmän talven arvellaan tuovan maahan kuitenkin ongelmia. Poikkeuksellisen lämpimän kesän jälkeen pakolaiset eivät välttämättä ole tottuneet kylmyyteen. Kansainvälinen Punainen Risti arvioi, että olosuhteet heikentyvät nopeasti, mikä aiheuttaa paineita pakolaisille. Yhdistys painotti olevansa erityisen huolestunut Kroatian rajalla tapahtuneista väkivaltaisuuksista. Kroatian ja Bosnian rajalla sijaitsevassa Bihacin kaupungissa 70 ihmistä tarvitsee Punaisen Ristin mukaan ensiapua päivittäin.

– Kun luminen ja kylmä talvi saapuu, pakolaiset jäävät kylmän ja jään armoille ja saattavat jopa kuolla, työntekijät arvioivat.

Unkarin kiristyneen pakolaispolitiikan arvioidaan olevan pääsyy Bosnian ja Hertsegovinan alueen ongelmiin.

– Yksi maa kerrallaan, Balkanin alueen valtiot ovat sulkeneet ovensa pakolaisilta ja pakottaneet heidät Bosniaan, joka on käytännössä romahtanut valtio, brittiläinen avustustyöntekijä John Farebrother päättää.