Pakolaistilanne huolettaa ilmastonmuutosta enemmän

Ilmastonmuutoksesta huolissaan olevien osuus laski, ilmenee MTS:n kyselystä.

Maailman pakolaistilanne on noussut suomalaisten ykköshuoleksi ohi ilmastonmuutoksen, ilmenee Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan MTS:n tuoreesta kyselytutkimuksesta. Suomalaisista 82 prosenttia on paljon tai jonkin verran huolissaan pakolaistilanteesta, kun ilmastonmuutoksesta vastaavasti huolissaan on kolme neljästä eli 75 prosenttia vastanneista.

Ilmastonmuutosta enemmän kansalaisia huolettavat nyt myös kansainvälinen terrorismi ja joukkotuhoaseiden leviäminen.

Edellisvuoden kyselyssä ilmastonmuutoksesta oli paljon tai jonkin verran huolissaan vielä 89 prosenttia suomalaisista ja se nousi MTS:n kyselyssä kansalaisten ykköshuoleksi.

Etenkin ilmastonmuutoksesta paljon huolissaan olevien osuus on laskenut. Kun heitä vielä vuosi sitten oli 55 prosenttia, osuus on nyt pudonnut 41 prosenttiin.

Huomionarvoista on kuitenkin se, että myös maailman pakolaistilanne sekä kansainvälinen terrorismi huolettavat suomalaisia nyt vähemmän verrattuna edellisvuoden kyselyyn.

Pakolaistilanteesta oli edellisvuoden kyselyssä huolissaan paljon tai jonkin verran vielä 87 prosenttia suomalaisista ja kansainvälisestä terrorismista vastaavasti 88 prosenttia. Kansainvälinen terrorismi huolettaa nyt 81:tä prosenttia suomalaisista.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimus toteutettiin Taloustutkimus Oy:llä ja siihen vastasi noin tuhat ihmistä. Haastattelut tehtiin marras-joulukuussa 2019 ja tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.