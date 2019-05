”Pakkomielle latinotavalla” – kansanedustajien eeppinen some-riita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kouvolalaiset kansanedustajat setvivät välejään Facebookissa.

Perussuomalaisten uuden kansanedustajan Sheikki Laakson, kokoomuksen entisen kansanedustajan Jari Larikan ja hieman myös mukaan vedetyn kokoomuksen nykyisen kansanedustajan Ville Kauniston välillä on käyty poikkeuksellista julkista some-nälvintää. Kaikki ovat kouvolalaisia kuntapäättäjiä, Kaunisto myös huippukoripalloilija.

Sananvaihto alkoi Sheikki Laakson jaettua Facebook-seinällään PS:n euroehdokkaan tilaisuuden mainoksen.

Jari Larikka kommentoi sitä sanoen ”taitaa tulla valikoiva historian tunti, valikoidulle yleisölle”. Laakso kommentoi takaisin, että kommenttia voisi tulkita niinkin, että ehdokkaan väitetään tulevan valehtelemaan.

– Tuu ihmeessä paikanpäälle kertomaan miten asiat on oikeasti menny. Nythän on mahtava tilaisuus vetää matto meidän jalkojen alta. Ota teidän kansanedustajakin mukaan, niin näkis sitäkin, kun ei sitä tuolla työmaalla näy ollenkaan, Sheikki Laakso kirjoitti Jari Larikalle.

Viittaus ”teidän kansanedustajaan” tarkoitti Ville Kaunistoa. Larikka totesi jättävänsä kutsun väliin.

– Ville Kaunisto ei varmaan pääse paikalle, kun hän edustaa Kouvolaa ja Kouvot matkalla Suomenmestaruuteen. Voit varmaan soittaa Villelle, kun samassa työpaikassa Kouvolan etua ajatte. Molemmat mukavasti otsikoissa, Jari Larikka totesi.

– Jari Larikka joo, älä tuu omaa vaalikampanjaa sinne tekemään tai muuten varmasti puhutaan sustakin viikkoja. Olkoot vaikka taistelemassa maailman mestaruudesta, niin eduskunta maksaa palkan muusta kuin pallopelien pelaamisesta. Ja aika hyvänkin vielä, niin kuin tiedät, Laakso vastasi.

– Meinas unohtua tuosta mediasta mainita. Juu hyvin ollaan oltu (otsikoissa). Tosin mä taidan olla vielä senkin jälkeen, kun pallopelit on pelattu 😉, Laakso jatkoi.

– Aivan varmasti, Larikka vastasi.

Tagattu Ville Kaunisto tuli tässä vaiheessa mukaan kommentoimaan.

– Miksi ihmeessä sun täytyy Sheikki mut tähän keskusteluun sotkea? Sinulla ei selvästikään ole mitään hajua minkä verran olen edustajan tehtäviä tämän kevään aikana hoitanut. Jos sinua Jari ärsyttää niin riitele sen kanssa, Ville Kaunisto kirjoitti.

– Tällästä tää puoluepolitiikka on, kannattaa tottua. Mutta jos pidät noi sun taustajoukot kurissa, niin sinä ja Kokoomuskin pääsette vähemmällä, Sheikki Laakso vastasi.

Larikka totesi, että ”en kyllä keksi mitään syytä vetää herneenpalkoa näin syvälle sieraimiin. Vähän kommentoi julkaisua ja koko seuranta on polvillaan. Ja joka kerta. Itsetuntokysymys.”

Ville Kaunisto jatkoi Laaksolle, että ”siis puoluepolitiikan nimissä heikennät meidän kouvolalaisten kansanedustajien mahdollisuuksia yhteistyöhön?! Toisaalta hyvä, että tämä tuli nyt heti alkuun selväksi”.

Sheikki Laakso vastasi Kaunistolle, että ”no jos sä tämmösen takia et pysty samalla hiekkalaatikolla leikkimään, niin huh huh”.

– Olisit vaan tarttunut mun kutsuun tulla paikan päälle. Mä tosin epäilen, et ei tää tähän lopu, kun Larikalla on joku pakkomielle meikäläiseen. Toivottavasti vaan sellaisella miehekkäällä latino tavalla, Laakso totesi Larikalle.

– Yhteistyön pohjana on hyvä olla keskinäistä kunnioitusta ja käytöstapoja. Jos sinulle edustajuus on vain hiekkalaatikkoleikkiä niin olen siitä kovin harmissani, Ville Kaunisto kirjoitti Sheikki Laaksolle.

Laakso kysyi Kaunistolta ”oletko ollut koskaan aloitteellinen allekirjoittaneeseen päin? Pelkkä käytävillä päännyökkäys on aika vähän.”

– Voi hyvänen aika. Tulee pitkä nelivuotinen hiekkalaatikkoleikki jos keskustelu naamakirjassa menee tällä tavoin tunteisiin, Jari Larikka kommentoi.

– Mä voin kertoa sulle et sun höpötykset ei ole koskaan menny tunteisiin. Viihteen vuoksi mä sun kanssa väännän. Teitä ylimielisiä on niin kiva kiusata, kun se on vielä helppoa, Sheikki Laakso vastasi.

Laakso pyysi lopulta Larikkaa pysymään poissa hänen Facebook-seinältään.

– Tää on mun oma seinä eikä mikään poliittinen keskustelusivu. Trollaa jossain muualla, PS:n kansanedustaja kehotti.