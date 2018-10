”Pakkoavioliitot on kitkettävä Suomesta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusnaisten puheenjohtaja Sofia Vikman toivoo hallituksen tarttuvan seuraavaksi pakkoavioliittojen kitkemiseen Suomesta.

Kansanedustaja Sofia Vikman kiittää oikeusministeri Antti Häkkästä (kok.) toimista, joilla alaikäisten avioliitot kielletään.

Hallitus esitti torstaina, että alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että jatkossa alle 18-vuotiaat eivät enää voisi solmia avioliittoja Suomessa. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian eduskuntakäsittelyn jälkeen.

– Suomi ei enää tulevaisuudessa tunnista alaikäisten avioliittoja. Tämä on erinomainen muutos lasten oikeuksien näkökulmasta. On varmistettava, että vasta täysi-ikäisenä voi puhtaasta omasta tahdostaan solmia avioliiton, Vikman sanoo.

Hän toivoo hallituksen tarttuvan seuraavaksi pakkoavioliittojen kitkemiseen Suomesta. Selvitysten mukaan viranomaisilla ei ole riittäviä valmiuksia vastata pakkoavioliittoihin liittyviin sosiaalisiin ja oikeudellisiin haasteisiin.

– Oikeusministeriö on käynnistänyt keskusteluja keinoista, joilla ilmiöön voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. Seuraavaksi on tekojen aika, Vikman sanoo.

Monissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa pakkoavioliitto on kriminalisoitu omana rikosnimikkeenään. Suomessa laki katsoo pakkoavioliiton ihmiskaupaksi tai pakottamiseksi. Vikman vaatii, että pakkoavioliitot on voitava mitätöidä tai purkaa Istanbulin sopimuksen mukaisesti muutenkin kuin avioeron kautta.

– Avioliittoon pakottaminen on Suomen lain mukaan rikos, mutta tekojen rangaistavuutta ei ole rikoslaissa tuotu selkeimmällä mahdollisella tavalla esiin. On hälyttävää, ettei avioliittoon pakottaminen yleensä tule viranomaisten tietoon ja johda rikosprosessin, vaikka teon rikollisuus on selvä asia. Rikosvastuu toteutuu vain, jos tapaukset tulevat ilmi ja tutkitaan, toteaa Vikman.