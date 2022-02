Pakkasta jo 25 astetta – tunturin huipulla voi olla lämpimämpää kuin laaksossa

Pakkanen on kiristynyt maan keskivaiheilla yöllä paikoin yli 25 asteeseen. Kylmintä on ollut Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa Vaalassa, jossa mitattiin 29,4 pakkasastetta, kertoo Foreca.

Lapissa paikallinen vaihtelu on sääpalveluyrityksen mukaan ollut jälleen suurta. Tämä johtuu muun muassa korkeuseroista ja pilvisyydestä.

Kylmin ilma pyrkii valumaan Lapin laaksoihin, joissa yleensä mitataan kireimmät pakkaset. Lämpötila laskee voimakkaasti sään ollessa selkeää. Kun aurinko ei vuoden pimeimpänä aikana lämmitä, jäähtyvät ilmakehän alimmat kerrokset voimakkaasti säteilyjäähtymisen seurauksena, jos taivaalla ei ole suojelevaa pilvipeitettä. Kylmä ilma on tiheää ja raskasta ja sen takia se laskeutuu laaksoalueille.

Jo muutaman sadan metrin korkeudella pakkanen voi lauhtua jopa yli 10 asteella laaksoalueen lukemista. Korkeammalla tunturissa tuuli tyypillisesti viriää inversiokerroksen yläpuolella, mikä lauhduttaa pakkasta.

Kilpisjärvellä Forecan mukaan kohdataan usein tilanne, jolloin kyläkeskuksessa pakkasta voi heikkotuulisena talvipäivänä olla 20 astetta, mutta Saana-tunturin huipulla pakkasta onkin 10 astetta vähemmän.

Hiihto- ja laskettelukeskusten kerrotaan toisinaan toivottavan kovilla pakkasilla asiakkaitaan lämmittelemään tunturien laelle.

