”Pakkaspäivän piikkejä voidaan tasata ydinvoimalan verran”

Kai Mykkänen toteaa sähkönkulutuksen ajallisen tasaamisen tuovan säästöjä myös kuluttajille.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan sähkön kulutuspiikkien tasaaminen olisi hyödyksi sekä ympäristölle että kuluttajille, joille väistöautomatiikan hyödyntäminen voi tuoda merkittäviä säästöjä.

– Päästötön Suomi ei ole kiinni sähkön ja lämmön vuosittaisesta määrästä vaan siitä, miten tuotannon ja kulutuksen ajallinen vaihtelu tasapainotetaan, Mykkänen kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Hän kertoo kytkeneensä oman kotinsa vanhan lämmitysjärjestelmän kulutusjoustoon, jonka kautta taloa lämmitetään enemmän halvan sähkön tunteina. Huippukulutuksen aikaan vastukset puolestaan sammuvat.

– Jos kaikki 500 000 sähkölämmittäjää hyödyntäisivät samaa, voitaisiin pakkaspäivien piikkejä tasata Loviisan ydinreaktoreiden tehon verran, Mykkänen sanoo.

Kokoomuksen tuoreessa ympäristöohjelmassa esitetään, että kulutuspiikkien väistöautomatiikasta tulee tehdä sähköveroa ja siirtomaksujen perusteita muuttamalla niin kannattavaa, että vähintään puolet kotitalouksista olisi järjestelmässä mukana vuoteen 2025 mennessä.

– Nurkan takana on isompi juttu. Lämmön varastointi, pienten lämpöerojen hyödyntämiseen perustuva lämpöpumpputekniikka ja kaukolämmön tuntihinnoittelu ovat mahdollistamassa kesän hukkalämmön kausivarastoinnin kallioihin ja toisaalta sähkön muuttamisen lämmöksi moninkertaisesti aiempaa paremmalla hyötysuhteella. Tuuli- ja aurinkosähkön kasvu Euroopassa on johtamassa siihen, että sähkö on suuren osan ajasta älyttömän halpaa, Kai Mykkänen toteaa.

Hän huomauttaa, että rakentamisen markkinamalli ja taloyhtiöiden päätöksentekotapa ovat tähän mennessä hidastaneet korttelikohtaisten lämpöpumppuvarastojen syntymistä.

– Linjauksemme kulutusjoustoautomatiikasta standardina uusissa taloissa voi olla ratkaisevakin ladun avaaja – ensin Suomessa ja kun ratkaisut täällä yleistyvät niiden viemisessä suurille markkinoille, Mykkänen sanoo.