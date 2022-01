Pakkanen voi tuhota koronan pikatestit

Yhdysvalloissa on avattu verkkosivusto, jonka kautta kotitaloudet voivat tilata ilmaiseksi neljä koronaviruksen pikatestiä.

Miljoonien testien kuljettaminen postin kautta tulee aiheuttamaan mittavan logistisen operaation lähiviikkojen aikana. Osa asiantuntijoista on esittänyt huolen siitä, että laitteiden luotettavuus voi kärsiä talviolosuhteista.

Pikatestien toiminta voi häiriintyä, jos niitä säilytetään alla kahdessa lämpöasteessa. Epidemiologi Eric Feigl-Ding kehottaa tarkistamaan, että laitteen kontrolliviiva on edelleen näkyvissä ennen testin tekemistä.

– Kyse ei ole vain siitä, minne pakkaus toimitetaan, vaan myös niiden varastoinnista jakelun aikana. Monissa lajittelukeskuksissa ei ole lämmitystä, ja paketteja jätetään usein yöksi rekkoihin aamutoimitusta varten. Kaikki näistä tekijöistä voivat rikkoa lämpöketjun, Feigl-Ding kirjoittaa Twitterissä.

Kanadassa kuljetukset on tilapäisesti keskeytetty ainakin Ontarion alueella kylmän sään vuoksi. Tulosten luotettavuus voi kärsiä huomattavasti, jos testilaitteissa oleva neste ei pysy 2–30 asteessa.

