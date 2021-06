Pakistanin pääministeri syytti naisia raiskauksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ihmisoikeusjärjestöt raivostuivat pääministerin kommenteista.

Pakistanin pääministeri Imran Khan kommentoi maanantaina maan raiskausmääriä ja suututti ihmisoikeusjärjestöt, uutisoi brittilehti The Guardian. Khan totesi naisten vaatetuksen olevan syyllinen raiskauksiin.

– Jos naisella on päällään hyvin vähän vaatteita, sillä on vaikutusta mieheen, mikäli hän ei ole robotti. Se on maalaisjärkeä, Khan sanoi.

Lukuisat ihmisoikeusjärjestöt raivostuivat Khanin kommenteista. Human Rights Commission of Pakistanin julkaisi 18 tahon allekirjoittaman yhteistiedotteen, joka vaatii pääministeriltä anteeksipyyntöä.

– Kommentti on vaarallisen yksinkertaistava ja vain vahvistaa ajatusta siitä, että naiset ovat ”tietoisia” uhreja ja miehet ”neuvottomia” hyökkääjiä, tiedotteessa todetaan.

Maan suurimman oppositiopuolueen varapuheenjohtaja Maryam Nawaz taas kutsui Khania raiskausten hyväksyjäksi, jolla on ”sama mielenmaisema kuin raiskaajilla”.

Pakistanin suurimpiin kaupunkeihin, Karachiin ja Lahoreen, on suunnitteilla pääministerin vastaisia mielenosoituksia viikonlopuksi. Maa sijoittuu säännöllisesti listan hännille sukupuolten välistä tasa-arvoa mitatessa.