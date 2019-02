Pakistan varoittaa Intiaa: Me iskemme takaisin

Intian ja Pakistanin välit ovat kiristyneet viime torstaina Kashmirissa tapahtuneen terrori-iskun takia.

Pakistanin pääministeri Imran Khan on varoittanut Intiaa ryhtymästä sotilaallisiin toimiin Kashmirissa Intian puolella viime torstaina tapahtuneen terrori-iskun takia.

Khan on myös vaatinut televisiossa Intiaa esittämään todisteet, joiden mukaan Pakistan olisi sekaantunut iskuun.

– Jos aiotte tehdä minkä tahansa iskun Pakistania vastaan, Pakistan ei tule ainoastaan harkitsemaan vastaiskua, vaan Pakistan iskee takaisin, hän varoitti BBC:n mukaan.

Torstaina yli 40 Intian turvallisuusjoukkojen jäsentä kuoli heidän autosaattuettaan vastaan tehdyssä itsemurhaiskussa Kashmirissa. Pakistanilainen militanttiryhmä Jaish-e-Mohammad on ilmoittanut tehneensä iskun.

Intia ja Pakistan ovat olleet jo kahdesta sodassa toisiaan vastaan. Molemmilla mailla on ydinaseita.

Intian niemimaan luoteisosassa sijaitseva Kashmir on jaettu Intian, Pakistanin ja Kiinan kesken. Alueen hallinnasta on ollut kiista erityisesti Intian ja Pakistanin välillä.

Intia on vuosia syyttänyt Pakistania terroristien tukemisesta. Nyt Intian ulkoministeriön mielestä Khan ei ole riittävästi tuominnut iskua eikä osoittanut surunvalitteluja uhrien omaisille. Pakistania vaaditaan myös ryhtymään toimiin Jaish-e-Mohammadia vastaan.

Khan puolestaan on todennut, että Pakistanin hallitus on valmis yhteistyöhön Intian kanssa iskun tutkimuksissa. Hän kuitenkin on myös huomauttanut, että Intian hallituksen pitäisi pohtia, miksi kashmirilaiset nuoret ovat päätyneet tilaan, jossa he eivät enää edes pelkää kuolemaa.