Pakistan uhkaa Intiaa vastatoimilla, ydinaseneuvosto koolle

Pakistanin pääministeri Imran Khan on tuominnut kovin sanoin Intian tekemän ilmaiskun varhain tiistaina.

– Intia teki aggressionsa ilman perusteita, ja Pakistan tulee vastaamaan tekoon itse valitsemassaan paikassa ja sopivana aikana, Khan toteaa tiedotteessa.

War Zone -sivuston mukaan Intian sotilaskoneet tunkeutuivat hyökkäyksen yhteydessä Pakistanin ilmatilaan ensimmäistä kertaa vuonna 1971 käydyn sodan jälkeen.

Intian ulkoministeri Vijay Gokhalen mukaan maan ilmavoimien kohteena oli terroristien koulutusleiri Pakistanin hallitsemalla puolella kiistellyllä Kashmirin alueella. Ulkoministeri totesi, että iskut tehtiin luotettavien tiedustelutietojen pohjalta ja tulevien terrori-iskujen ehkäisemiseksi.

Hyökkäys oli vastaisku aiemmin helmikuussa Kashmirissa tehdylle autopommi-iskulle, jossa kuoli yli 40 intialaissotilasta. Pakistanissa toimiva Jaish-e-Mohammad-terroristijärjestö otti hyökkäyksen nimiinsä.

Ydinasevaltojen välinen riita on herättänyt huolia konfliktin mahdollisesta kärjistymisestä. EU ja Kiina kehottivat tiistaina osapuolia malttiin ja etsimään tilanteeseen diplomaattista ratkaisua.

Pakistanin armeijan tiedottajan, kenraalimajuri Asif Ghafoorin mukaan Intian lentokoneet pudottivat lastinsa metsään ilman merkittäviä vahinkoja. Hän kutsui myöhemmin tiistaina kansainvälisen median tutkimaan iskupaikkaa.

– Me tulemme vastaamaan, ja me yllättämme teidät, Ghafoor sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän huomautti Pakistanin hallituksen kutsuneen koolle maan ydinaseista vastaavan komentoneuvoston, jonka on määrä kokoustaa keskiviikon aikana.

– Toivottavasti tiedätte, mitä se tarkoittaa, Asif Ghafoor jatkoi.

Pakistani military spox: "As you all know, Pakistani government has called a meeting of National Command Authority tomorrow. I hope you know what that means."

National Command Authority overseas Pakistan's nuclear weapons.

— F. Jeffery 👁 (@Natsecjeff) February 26, 2019