Auto väkijoukkoon Saksassa, useita kuollut, poliisi uskoo tekoa tahalliseksi

Tilanteessa on kuollut useita ja loukkaantunut kymmeniä ihmisiä.

Pakettiauto on ajanut väkijoukkoon Saksassa Münsterin kaupungissa. Saksalaismedioiden mukaan neljä ihmistä on kuollut ja useita kymmeniä loukkaantunut. Asiasta uutisoivat muun muassa Spiegel ja Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Poliisin lausuntojen mukaan 30 olisi loukkaantunut. Poliisi on pyytänyt ihmisiä välttämään tapahtumapaikkaa, eli aluetta ravintola Kiepenkerlin ympärillä Münsterin historiallisessa keskustassa. Ravintolan kerrotaan olevan paikallisten ja turistien suosiossa.

Spiegelin mukaan poliisi pitää todennäköisenä, että isku on tahallinen. Lehden mukaan iskun tekijä on surmannut itsensä. Twitterissä kiertävissä valokuvassa näkyy pakettiauto, joka on ajanut keskelle ravintolan ulkoterassia.

