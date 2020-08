Päivi Räsäsen mukaan maskien hinta on ongelma

Kansanedustaja kehottaa hallitusta tukemaan maskien edullista saatavuutta.

Kristillisdemokraattien lääkäritaustainen kansanedustaja Päivi Räsänen toivoo hallitukselta tukea kasvomaskien hankintoihin.

Hänen mukaansa suojainten hintalappu voi muodostua monille ongelmaksi.

– On hyvä, että saamme vihdoin viranomaisilta suosituksen kasvomaskeista. Epidemiatilanne on onneksi ollut kesän mittaan rauhallinen, mutta valitettavasti ennakoivia merkkejä toisen aallon paluusta on. Nyt on saatavilla myös kertakäyttöisiä maskeja, Päivi Räsänen kirjoittaa Facebookissa.

– Hinta on kuitenkin kansalaisille ongelma. Odotan, että hallitukselta tulisi päätös, jolla tuetaan kasvomaskien kuluttajille edullista saatavuutta. Käsityötaitoiset voivat kangasmaskeja ommella itsekin, Räsänen jatkaa.

Kansanedustaja kertoo suosittaneensa jo huhtikuussa maskien käyttöä esimerkiksi kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. Niiden yhdistäminen aggressiiviseen testaukseen ja muihin toimenpiteisiin helpottaisi epidemiatilanteen hallintaa ja yhteiskunnan pitämistä auki.

Päivi Räsänen huomauttaa, että tutkimustiedon perusteella suuri osa sairastuneista on oireettomia tai hyvin lieväoireisia.

– Sen vuoksi ajattelen, että on lähimmäisenrakkautta käyttää maskia, suojata muita siltä mahdollisuudelta, että onkin itse tietämättään viruksen kantaja, Räsänen sanoi.