Päivi Räsänen: Viesti kohdistui kirkkoon, ei kansanryhmään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan rikostutkinta kohdistuu uskonnon- ja sananvapauden alueelle.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen hämmästelee poliisin aloittamaa esitutkintaa rikosilmoituksen pohjalta.

Esitutkinnassa selvitetään, syyllistyikö Räsänen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan kesäkuussa julkaisemallaan Twitter-viestillä.

– Olen hämmästynyt siitä, että asia on viety näin pitkälle. En katso syyllistyneeni tässä mihinkään rikokseen. Twiittini kärki kohdistui omaan kirkkooni, ei mihinkään kansanryhmään. Kirkon jäsenenä ja kirkkovaltuutettuna mielestäni toteutin kirkkojärjestystä, jossa kehotetaan: ”kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.” Olen edelleen samaa mieltä, että Pride-tapahtuman ideologia on jyrkässä ristiriidassa Raamatun opetusten kanssa, Päivi Räsänen toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa twiitin pohjautuneen Uuden testamentin Roomalaiskirjeeseen.

– Tämän pohjalta kysyin: ”Miten kirkon oppiperusta, Raamattu sopii yhteen aatteen kanssa, jossa häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?”, Räsänen sanoo.

Kansanedustaja rohkaisee muitakin käyttämään perustuslaissa turvattua uskonnonvapautta myös kiistanalaisissa ajankohtaisissa kysymyksissä.

– Mielestäni on mahdotonta edes ajatella, että tämä klassinen kristillinen näkemys ja useimpien kirkkokuntien opetus tulisi kyseenalaiseksi tai lainvastaiseksi. En halua olla uhmakas, mutta aion kyllä edelleen käyttää vapauttani uskoa ja myös puhua uskoni mukaisesti, olipa lopputulos tästä prosessista mikä tahansa, Päivi Räsänen sanoo.