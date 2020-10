Päivi Räsänen: Tämä on paras vastaisku kiristäjille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan nyt tarvitaan laajaa sitoutumista.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoa vastaan on sitouduttava laajalla rintamalla.

– Rikollisten tietomurtajien, yksityisyyden varastajien ja häikäilemättömien kiristäjien tavoitteisiin paras vastaisku on, että sitoudumme kaikki – niin media kuin kansalaiset siihen, että emme jaa emmekä lue mitään luottamuksellisia tietoja miltään alustalta, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Tietomurtoon liittyen osa asiakkaiden tiedoista on vuodettu julkisuuteen ja moni on joutunut niiden osalta myös rikollisen kiristyksen kohteeksi. Myös kokoomuksen eduskuntaryhmä on tuominnut nämä ”raukkamaiseksi” ja ”vastenmielisiksi” luonnehtimansa teot.

– Toivomme, että jokainen asettaa itsensä kiristyksen kohteeksi joutuneen asemaan, eikä käy lukemassa nettiin päätyviä henkilökohtaisia asioita.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan hallituksen avainministerit tullaan kutsumaan koolle asioiden selvittämiseksi.

– Avainministerien kanssa on keskusteltu, mutta pitää vielä käydä läpi nämä konkreettiset kehittämistoimet, joita ilman muuta tarvitaan.

Rikollisten tietomurtajien, yksityisyyden varastajien ja häikäilemättömien kiristäjien tavoitteisiin paras vastaisku on, että sitoudumme kaikki – niin media kuin kansalaiset siihen, että emme jaa emmekä lue mitään luottamuksellisia tietoja miltään alustalta. #vastaamo #tietomurto — Päivi Räsänen (@PaiviRasanen) October 25, 2020