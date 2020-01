Päivi Räsänen: Sukupuolta ei voi vaihtaa – se on myytti

Kansanedustajan mukaan biologiset faktat ovat sukupuolen osalta yksiselitteisiä.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen tyrmää sukupuolen vaihtamiseen tähtäävien toimenpiteiden yleistymisen ”vaarallisena” ja ”kulttimaisena” ilmiönä.

Hän painottaa TV7:n Cafe Raamattu -ohjelmassa, että sukupuolen määräytymisen biologinen tausta on yksiselitteinen.

– Se on todellakin se biologinen fakta, että jokainen ihminen syntyy niin, että hänellä on joko tämä XY-kromosomi, joka on miehen kromosomi, ja se on kaikissa soluissa. Tai sitten XX-kromosomi, naisen kromosomi, joka on kaikissa soluissa. Se ei muutu, vaikka sitten nuorena tai aikuisiällä leikeltäisiin terveitä sukuelimiä pois tai leikeltäisiin rintoja pois. Tai annettaisiin hormoneja, Päivi Räsänen sanoo.

Kansanedustaja kertoo pitävänsä merkillisenä, että jopa peruskouluun ilmoittautuessa ja kirkkovaltuuston vaalikoneessa vaihtoehtoina on miehen ja naisen lisäksi ”muu” tai ”en kerro”.

– Ei ole olemassa mitään muuta sukupuolta. Se on aivan myytti, se on valhe. Ei sellaista ole olemassa, biologia sen kertoo, Räsänen toteaa.

Hänen mukaansa Suomessa eletään ”kultti-ilmiön aikaa”, jossa ahdistuneille nuorille tarjotaan sukupuolen vaihtamista ratkaisuna henkiseen pahoinvointiin.

– Meillä on viime vuosina aivan räjähdysmäisesti kasvanut niiden nuorten määrä, jotka ovat halunneet lähteä tähän sukupuolen korjausprosessiin, jossa heidän sukupuolensa vaihdettaisiin joko päinvastaiseen sukupuoleen tai joksikin epämääräiseksi muuksi sukupuoleksi, Päivi Räsänen sanoo.