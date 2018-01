Päivi Räsänen selventää Teuvo Hakkaraiseen liittyvää jupakkaa

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) selventää häneen ja kansanedustaja Teuvo Hakkaraiseen (ps.) liittyvää jupakkaa.

Teuvo Hakkaraisen sopimattomat teot nousivat julkisuuteen ennen joulua tilanteessa, joka ajoittui alkoholilakiuudistuksen eduskuntakeskusteluun ja samana iltana järjestettyihin joidenkin puolueiden pikkujouluihin.

Päivi Räsänen kertoo blogissaan saaneensa uutisoinnista runsaasti kaksijakoista palautetta.

– Monet ovat paheksuneet sitä, että en vuosi sitten tehnyt rikosilmoitusta edustajatoverista, kun hän juovuspäissä tarttui hiuksiini: ”Mieti, millaisen kuvan annat naisille: että on ok repiä työpaikalla hiuksista, jos myöhemmin pyytää anteeksi.” Toisaalta on ihmetelty, miksi anteeksiannettu ja sovittu tapahtuma nousi esiin vuoden kuluttua. Molemmat kysymykset ovat aiheellisia ja niihin on syytä vastata, hän kirjoittaa.

Räsänen kertoo tutustuneensa Hakkaraisen kanssa, sillä työhuoneemme sijaitsivat vierekkäin samalla käytävällä.

– Hän on monella tavoin arvostettava, mukava ja sympaattinen ihminen. Olen myös osaltani yrittänyt tukea häntä lääkärinä ja ystävänä, henkisesti ja hengellisesti eroon alkoholista.

Räsäsen mukaan koska vuoden takainen tapahtuma ylitti selkeästi sopivuuden rajan, otin asiasta yhteyden luottamuksella puhemies (Maria) Lohelaan (sin.) ja silloiseen perussuomalaisten ryhmän johtoon ja kerroin sen myös Hakkaraiselle.

– Toivoin hänelle apua. Lohelalta en pyytänyt mitään, mutta hänen oli hyvä olla asiasta tietoinen. Mielestäni puhemies Lohelan toiminta asiassa on ollut erittäin perusteltua ja johdonmukaista.

Räsäsen mielestä teko ei ollut kuitenkaan niin vakava, että siitä olisi ollut aiheellista ilmoittaa poliisille.

– Keskustelimme Teuvo Hakkaraisen kanssa tapahtumasta jälkikäteen, sopien, anteeksipyytäen ja anteeksiantaen. En ole itse nostanut asiaa julkisuuteen missään vaiheessa. Tilanne tapahtui kuitenkin julkisella paikalla eduskunnan lisärakennuksen pihalla ja sillä oli mahdollisesti useita silminnäkijöitä.

Räsänen kertoo, että ennen joulua saman päivän aikana muutama toimittaja otti häneen yhteyden juttuaikeestaan.

– Eduskunnan käytävillä kiersi vääristynyt huhu, että Hakkarainen olisi ahdistellut minua vuosi sitten seksuaalisesti tarttuen kiinni rinnoista. Lupasin, että kommentoin asiaa vasta, kun olen keskustellut Hakkaraisen kanssa. Sain hänet kiinni puhelimitse ja sovimme yhdessä, että kerron toimittajalle ”asian niin kuin se tapahtui”.

Räsänen toivoo kaikkea hyvää Teuvo Hakkaraiselle.

– Tiedän, että tämä aika on hänelle raskas, hän kirjoittaa.

Räsäsen kirjoitus julkaistiin ensin Hämeen Sanomissa.