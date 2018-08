Päivi Räsänen: Sdp:n välikysymyksestä arvoton näytelmä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja toivoo puolueen ymmärtävän ajoissa perääntyä.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen arvostelee Mielipiteistä voidaan neuvotella, mutta vakaumus ei ole kaupan -otsikoidussa tiedotteessaan sosialidemokraattien välikysymysaikeita ulkoministeri Timo Soinin (sin.) aborttinäkemyksistä.

Päivi Räsäsen mukaan aikeet välikysymyksestä osoittavat ”huonoa harkintaa ja vakaumuksen vähättelyä”.

– Toivon, että tästä arvottomasta näytelmästä ymmärrettäisiin ajoissa perääntyä. Ymmärrän sen, että raskaudenkeskeytyksestä on erilaisista vakaumuksista nousevia näkemyksiä. Olisi kuitenkin tärkeää tiedostaa aiheen eettinen herkkyys, Päivi Räsänen toteaa.

– Eduskunnassa on perinteisesti ymmärretty aborttikysymyksen kuuluvan omantunnon vapauden alueelle. Aborttikeskustelussa on kysymys elämästä ja kuolemasta, ihmisen arvosta ja elämän pyhyydestä. On surullista, jos näitä arvoja käytetään poliittisina pelivälineinä.

Räsänen sanoo nostavansa oppositiotovereilleen esikuvan viime vaalikaudelta.

– Opin tuntemaan pääministerinä toimineen Jyrki Kataisen aidosti suvaitsevaisena ja vakaumusta kunnioittavana poliitikkona. Hän oli monessa syvässä arvokysymyksessä täysin eri linjoilla kanssani, mutta osoitti arvostusta vakaumukselleni.

– Mieleeni on jäänyt keskustelu, jossa hän totesi ymmärtävänsä sen, että mielipiteistä voidaan tehdä kompromisseja mutta vakaumus ei ole kaupan. Hän ei yrittänyt painostaa minua toimimaan vastoin vakaumustani. Ei se toki olisi onnistunutkaan.