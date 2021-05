Päivi Räsänen: Naispoliitikkojen ei kannata uhriutua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sukupuolesta ei veteraaniedustajan mukaan ole ollut mitään haittaa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on jakanut twitteriin Sanna Ukkolan kolumnin Iltalehdessä ja sanoo sen kirjoittajan olevan oikeassa.

Kolumnin otsikko kuuluu Sanna Marin – sinun naiseutesi ei ole kiinnostavaa, get over it!. Kirjoittaja pitää ällistyttävänä, että pääministeri uhriutuu sukupuolensa takia ja turvautuu suosion laskiessa naiskorttiin. Naispoliitikkoja kohdellaan kirjoittajan mukaan nykyään mediassa silkkihansikkain.

– Olen ollut 26 vuotta kansanedustaja, naiseudesta ei ole ollut mitään haittaa, ei edes arvokonservatiivisessa puolueessa, Päivi Räsänen toteaa.

– Naispoliitikkojen ei kannata sukupuolensa vuoksi uhriutua, Räsänen jatkaa.

