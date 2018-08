Päivi Räsänen MTV:llä: Jos palautuksia ei tehdä, järjestelmä murenee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen sisäministerin mukaan lentomatkustajat eivät voi tietää yksityiskohtia palautettavista.

Kristillisdemokraattien kansanedustajan ja entisen sisäministeri Päivi Räsäsen mukaan kielteisiä turvapaikkapäätöksiä ei tehdä ilman kattavia perusteita. Hän korosti MTV:n Huomenta Suomessa, että suurin osa palautuksista tehdään rikosten vuoksi tai esimerkiksi Dublin-sopimuksen nojalla.

Räsänen arvostelee vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen tekemää mielenilmausta Finnairin lennolla.

– Itse en olisi toiminut vastaavalla tavalla. Ymmärrän kyllä huolen turvapaikanhakijoiden oikeudenmukaisesta kohtelusta ja varmasti näissä pakkopalautuksissa voi olla ongelmatilanteita, Päivi Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan Pennanen ei voinut tietää kyseisen tapauksen yksityiskohtia, sillä tiedot eivät ole julkisia.

– Hän ei voinut tietää, onko henkilö joutumassa hengenvaaraan vai ollaanko häntä esimerkiksi palauttamassa Saksaan Dublin-sopimuksen nojalla. Ketään ei saa palauttaa Suomesta, jos henkilö voi joutua vainon kohteeksi. Jos pakkopalautuksia ei tehdä, niin koko turvapaikkajärjestelmä murenee.

– Suurin osa näistä poliisin palautuksista tapahtuu ihan rikollisten ja Dublin-palautusten muodossa. Niistä vain noin viidesosa on kielteisiä turvapaikkapäätöksiä. Niissäkin on varmasti ihan oikeita ja hyviä perusteluita palautukseen. Ja sitten vielä se, että lentokone on aika huono paikka tällaisiin mielenosoituksiin, Räsänen sanoo.

Päivi Räsänen toteaa, että vaikuttaminen tulisi tehdä ensisijaisesti demokraattisten instituutioiden kautta esimerkiksi äänestämällä tai asettumalla ehdolle vaaleissa.

– Meidän tulee luottaa demokratian toimivuuteen, noudattaa lakeja ja viranomaisten määräyksiä. Eduskuntavaaleissa voidaan vaikuttaa politiikkaan.