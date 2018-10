Päivi Räsänen: Laki ei tunne kolmatta sukupuolta

Kristillisdemokraattien kansanedustajan mukaan nuorten kehitystä ei tule vaarantaa sukupuolineutraalilla gender-ideologialla.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan vanhemmilla on oltava mahdollisuus arvioida opetussuunnitelmasta poikkeavia ideologisia kouluvierailuja ja opetussisältöjä sekä lastensa osallistumista niihin. Räsänen viittaa tiedotteessaan ”sukupuolineutraaliin gender-ideologiaan”.

– YK:n ja Euroopan ihmisoikeussopimusten mukaan vanhemmilla on oikeus antaa vakaumuksensa mukaista kasvatusta lapsilleen, kansanedustaja toteaa.

Räsänen sanoo, että vanhemmat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että ”sukupuolineutraaliin gender-ideologiaan pohjautuvia arvoja on jopa päiväkodista lähtien sisällytetty opetukseen vastoin kodin omaa arvopohjaa”.

– On puhuttu oppilaan oikeudesta määritellä itse sukupuolensa ja siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Koululaisten on esimerkiksi pitänyt eläytyä sukupuoli- tai seksuaali-identiteetiltään erilaisten ihmisten asemaan ja samaistua heihin. Peruskoulun alaluokille on esitetty transsukupuolisuudesta kertovia filmejä.

Räsänen sanoo, että Suomen lainsäädäntö ei tunne kolmatta sukupuolta.

– Sukupuolen moninaisuus on lainsäädännössä määrittelemätön käsite, jota on alettu tulkita niin, että muunsukupuolisuus tuodaan kahden biologisen sukupuolen rinnalle. Käsitteet sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat kuitenkin selkeitä ja laissa kirjoitettuja ilmaisuja.

Räsäsen mukaan ”gender-ideologian ytimessä on ajatus siitä, että sosiaalisilla tai kulttuurillisilla perusteilla voitaisiin määritellä oma sukupuoli joksikin toiseksi, kuin mitä se biologisesti on”.

– Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että murrosiän kokemukset sukupuoli-identiteetin epäselvyyksistä ovat valtaosin ohimeneviä. Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle on sallittava kasvurauha. Nuorten kehitystä oman sukupuolensa identiteettiin ei tule vaarantaa, Räsänen vaatii.