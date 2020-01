Päivi Räsänen: Kohu joulujuhlista osoittaa, ettei uskontotieto toimisi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan uusi oppiaine toisi Ruotsin ja Norjan ongelmat Suomeen.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon yhdistämisestä saattaisi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.

Päivi Räsäsen mukaan erityisesti joulun alla kiihtynyt kohu koulujen joulujuhlien järjestämisestä osoittaa, että uudistus saattaisi pahimmillaan jopa lisätä sisäisiä jännitteitä ja kiistoja.

– Meillähän on esimerkiksi Ruotsista ja Norjasta tämän tyyppisiä kokemuksia. Erityisesti Norjassa on tullut aikamoisia kiistoja siitä, onko uskontoa liian paljon vai vähän ja minkä tyyppistä sisältöä siellä on, Päivi Räsänen sanoi Yle radion ykkösaamussa keskiviikkona.

– Mehän nähdään jo tällä hetkellä pelkästään koulun joulujuhlien kohdalla, millaisia kiistoja voi syntyä siitä, että onko siellä nyt sitä joulukuvaelmaa vai ei. Helsinkiläisessä koulussa järjestettiin joulujuhla sijaan kulttuurijuhla, jossa ainoa uskonnollinen kertomus oli Muhammedin nousu temppelivuorelta ylös. Kyllä minulle tuli viestiä kristityiltä vanhemmilta, että oli aika järkyttävää, ettei Jeesuksen syntymistä edes mainittu siellä.

– Eli tällaisia mielensäpahoittamisia ja jännitteitä saattaisi tulla enemmän. Ajattelisin, että rauha pysyisi paremmin, jos me jatkaisimme nykyisellä järjestelmällä.

Yle radio ykkösaamussa Päivi Räsäsen kanssa vieraillut opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson jakaa Päivi Räsäsen kanssa näkemyksen siitä, että uudistuksessa suurin haaste olisi oppiaineiden yhdistäminen.

Li Andersson kertoi henkilökohtaisesti olleensa pitkään kaikille yhteiseen oppiaineen kannalla. Hänen mukaansa asiasta tai mahdollisesta uudistuksesta ei ole käyty vielä periaatekeskustelua hallituksen sisällä.

– Hallitus tekee ihan omista lähtökohdistaan omat linjaukset suhteessa tehtävään politiikkaan. Ylen kysely kuitenkin osoittaa, että ainakin jonkinlaisille muutoksille on tarvetta, Li Andersson sanoi.