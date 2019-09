Päivi Räsänen K&K:lle: Kukaan ei tiedä mitä vihapuhe on

Kansanedustajan mukaan vihapuhelaki voi kaventaa sananvapautta.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo Kirkko ja kaupunki -lehdelle vastustavansa niin sanottua vihapuhelakia.

– Kyseisen lain keskeinen ongelma on siinä, ettei kukaan ole kyennyt määrittelemään, mitä on vihapuhe. Kansalaisen pitäisi tietää selvästi, mikä on laillista ja mikä on laitonta. On suuri riski, että vihapuhelailla kavennetaan sananvapautta, Räsänen sanoo.

– Jo nyt kiihottaminen kansanryhmää vastaan on sanamuodoltaan hyvin väljä, kun siinä teon muodot ovat solvaaminen ja panetteleminen. Näissä on oleellista se, tarkastellaanko kohderyhmän tunnetilaa vai puhujan omaa motiivia. Onko teko tehty loukkaamistarkoituksessa, vai loukkaantuuko joku silloinkin, kun tekoa ei ole tehty loukkaamistarkoituksessa, Räsänen sanoo.

Hänen mielestään länsimainen yhteiskuntakäsitys nousee ennen kaikkea sananvapauden periaatteesta. Räsänen kertoo lehdelle sallivansa myös sen, että kristinuskoa arvostellaan rajusti.

– En koe, että minua loukkaa se, että vakaumukselliset ateistit perustelevat, miksi Raamattu on hölynpölyä, Räsänen sanoo.

– Kristittynä ihmisenä ajattelen, että jos joku ilmaisee mielipiteensä minusta tai ajatuksistani, ja minä pahoitan siitä mieleni, niin se ei vielä tarkoita, että minua panetellaan ja solvataan lain tarkoittamalla tavalla. Kyllä meidän täytyy kestää sellaista puhetta, jonka joku kokee loukkaavaksi. Monet kysymykset ovat vain niin ristiriitaisia ja kiistanlaisia, että niistä pitää voida puhua.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan Päivi Räsäsen tviitistä, jossa hän arvosteli evankelisluterilaista kirkkoa osallistumisesta Pride-tapahtumaan. Räsäsen mukaan kirkko nosti ”häpeän ja synnin” ylpeyden aiheeksi.

Räsänen kiistää syyllistyneensä kansanryhmää vastaan kiihottamiseen.

– Tuomitsen vihapuheen, ja omasta mielestäni minä en ole sellaiseen tai kansanryhmää vastaan kiihottamiseen syyllistynyt. Jos jotakin vastaan suuntasin puheeni, niin niitä vastaan, jotka ovat vastuussa kirkon linjauksista suhteessa Prideen. Kirkkohallitus ei ole kansanryhmä, Räsänen sanoo.