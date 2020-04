Päivi Räsänen: Hallituksen on peruttava kalliit hankkeensa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan koronakriisin rajoitustoimet olisi purettava mahdollisimman pian, kunhan muutos ei vaaranna ihmisten terveyttä ja henkeä.

– Mitä pikemmin yritystoiminta saadaan jaloilleen, sitä pienemmiksi vauriot jäävät, Päivi Räsänen sanoi eduskunnan lähetekeskustelussa julkisen talouden suunnitelmasta.

– Akuutin tilanteen hoitaminen vaikuttaa ratkaisevasti myös tarkasteltavien suunnitelmavuosien talouteen. Pitkittyvät sulkutoimet lisäävät mielenterveysongelmia, vanhusten yksinäisyyttä ja lastensuojeluongelmia sekä muiden terveysongelmien kasaantumista.

Räsänen kehotti yhdistämään julkisen ja yksityisen sektorin toimijat testauskapasiteetin lisäämiseksi ja altistuneiden jäljittämiseksi. Mahdollisuudesta testaukseen olisi myös tiedotettava nykyistä paremmin.

– Suojavarusteiden hankintaan pitää saada vauhtia ja varusteita jakaa kaikille tarvitseville. Ministeriöiden ja virastojen väliset arvovaltakysymykset eivät saa rajoittaa järjen käyttöä suojavarusteisiin liittyvissä ohjeistuksissa. Vaikka virheitä on tehty, hallitus ansaitsee tunnustuksen siitä, että alkuhitauden jälkeen vaikuttavilla toimilla tartunnat on saatu pysymään hallittavalla tasolla. Sairaala- ja tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt, Räsänen totesi.

KD:n ryhmäjohtaja muistutti, etteivät julkista taloutta heikentävät rakenteelliset ongelmat häviä epidemian myötä.

– Hallituksen talouspolitiikan ongelmia ei voi lakaista koronamaton alle. Selonteossa todetaan, että ”julkista taloutta on supistettava pysyvästi, julkisen talouden tulopohjaa vahvistettava ja tulevaisuuden menopaineita hillittävä rakenteellisin uudistuksin”. Mitään tällaisia toimia hallitus ei kuitenkaan esitä, Päivi Räsänen sanoi.

– Ihmettelen, että selonteossa lukitaan vuosi sitten, täysin erilaisissa oloissa, laaditun hallitusohjelman kirjauksia. Nyt olisi tarpeen ennakkoluulottomasti ja ilman arvovaltalatausta uudistaa hallitusohjelmaa.

Räsäsen mukaan hallituksen tulisi harkita tarkasti kaikkia julkisen hallinnon ja yritysten kuluja lisääviä hankkeita.

– Esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu sukupuolineutraali sosiaalitunnushanke, joka tuo yrityksille ja julkiseen talouteen miljardien kustannukset, tulee perua. Sen sijaan huoltovarmuuden parantamiseen pitää panostaa. Kriittisten tuotteiden kotimainen valmistus pitää varmistaa tulevaisuudessa. Maatalouden akuutin työvoimaongelman ja kroonisen kannattavuusongelman ratkaiseminen on entistäkin tärkeämpää, Päivi Räsänen sanoi.