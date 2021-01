Päivi Räsänen: Ei riitä, että pääministeri esittää toivomuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

KD-ryhmyrin mukaan hitaat rokotustoimet vaarantavat suomalaisten terveyden.

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen arvostelee hallituksen johtamia rokotustoimia. Räsäsen mielestä koronarokotukset ovat edenneet liian hitaasti sekä rokotteiden hankinnan että jakelun osalta.

− Tämä vaarantaa monen suomalaisen terveyden ja jopa hengen sekä pitkittää talouden toipumista. Ei riitä, että pääministeri esittää toivomuksia komissiolle tilannepäivityksistä – hallituksen tulee ryhtyä konkreettisiin toimiin, joilla rokotehankinnat ja rokotejakelu saadaan nopeutettua, Räsänen kirjoittaa tiedotteessaan.

Rokoterekisterin mukaan Suomessa on annettu reilu 14 000 rokoteannosta eli noin neljännesprosentille väestöstä.

− Israelissa on rokotettu jo lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja siellä rokotteita on hankittu niin paljon, että mahdollisesti maaliskuussa kaikki halukkaat on rokotettu ja rokotteita jää jopa yli myytäväksi. Muutamat EU-maat ovat pyytäneet Israelilta neuvoja rokotuksiin sekä ylijääviä rokotteita. Suomi ei ole tässäkään ollut tiettävästi aktiivinen.

Räsäsen mielestä rokotehankintoja olisi tullut hyvissä ajoin hankkia myös suoraan, kuten muun muassa Saksa teki.

− Myös kotimaista rokotetutkimusta, -kehittelyä ja -tuotantoa tulee edistää. Näin voitaisiin parantaa rokotteiden saatavuutta tulevaisuudessa, hän sanoo.

Kansalaisten huoliin rokotteiden turvallisuudesta ja eettisyydestä on Räsäsen mielestä ”vastattava avoimella keskustelulla ja rehellisillä vastauksilla, jotta luottamus rokotetoimintaan säilyisi korkealla tasolla ja riittävä rokotekattavuus voitaisiin turvata”.