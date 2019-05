Päivi Räsänen: Aborttioikeudesta keskusteltava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja rinnastaa myöhäiset abortit lapsensurmaan.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan myös Suomessa on ”uskallettava keskustella” myöhäisaborteista.

– Keskustelu myöhäisistä aborteista laukaisi Yhdysvalloissa tarpeen tarkastella aborttilainsäädäntöä. Myöhäisten aborttien määrä on huolestuttavalla tavalla kasvanut Suomessakin aivan viime vuosina, Räsänen sanoi Vaasassa pitämässään puheessaan.

Hänen mukaansa vuonna 2017 Suomessa tehtiin 71 raskaudenkeskeytystä yli 22. raskausviikolla, kun vuonna 1997 niiden määrä oli yhdeksän.

– Vaikka määrä suhteessa aborttien kokonaismäärään (9358) on pieni, pidän lukemaa hätkähdyttävän suurena. Jokaisen näiden kohdalla on ollut kysymys lapsesta, joka on jo ylittänyt rajan, jonka jälkeen nykyisillä hoitokeinoilla lapsen olisi mahdollista jäädä eloon kohdun ulkopuolella.

Räsänen kertoi, että eugeenisin perustein eli sikiön vammaisuusperusteella abortteja tehdään noin 200–300 vuosittain.

– Vain noin kymmenellä näistä sikiöistä on lain perusteluissa mainittu elinkyvyttömyyden aiheuttava aivojen täydellinen puuttuminen, hän viittasi

– Kuitenkin eugeenisin perustein tehdyt raskaudenkeskeytykset kohdistuvat valtaosin huomattavasti lievemmin sairaisiin sikiöihin, kuten Downin syndroomaa sairastaviin lapsiin. Heistä yli puolet abortoidaan. Lisäksi raskauksia keskeytetään sellaisessakin kromosomipoikkeavuudessa kuten Turnerin oireyhtymässä, johon ei edes liity henkisen kehityksen jälkeenjääneisyyttä, vaan ainoastaan lievää pienikokoisuutta ja hedelmättömyyttä, Räsänen sanoi.

Maailaman terveysjärjestö WHO:n suosituksen mukaisesti 22. raskausviikolla syntynyt tai 500 grammaa painavampi rekisteröidään lapseksi, syntyypä hän elävänä tai kuolleena.

– Myöhäisessä raskaudenkeskeytyksessä synnytetään lapsi, joka saattaa elää useita minuutteja tai tunteja syntymänsä jälkeen. Lapsi saattaa liikkua ja itkeä, mutta häntä ei hoideta, vaan jätetään kuolemaan. Kun pientä keskoslasta tehohoidetaan, viereisestä huoneesta saatetaan viedä hävitettäväksi saman ikäistä abortoitua Down-lasta, jonka sydän vielä lyö, Räsänen sanoi.

– Toisena vaihtoehtona voidaan suorittaa kuolettaminen, jossa sikiön sydämeen ruiskutetaan kaliumkloridia. Tämä tarkoittaa elinkelpoisuusiän saavuttaneen lapsen tappamista.

Räsäsen mukaan myöhäiset raskaudenkeskeytykset loukkaavat ”syvästi lasten ihmisoikeuksia”.

– Olipa abortin etiikasta mitä mieltä tahansa, elinkelpoisuusiän saavuttaneiden lasten elämä tulee turvata. Näissä on kyse lapsensurmasta.