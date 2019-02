Päivi Nerg Ylelle: Kevyen EU-notifikaation mahdollisuutta selvitetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mahdollisuus EU-notifiointia kevyempään prosessiin on herättänyt ihmetystä yhteisöpalvelu Twitterissä.

Valtiovarainministeriön johtavan sote-virkamiehen Päivi Nergin kertoo Ylen haastattelussa, että virkamiehet selvittävät mahdollisuutta varmistaa sote-uudistuksen lainmukaisuuden EU-notifikaatiota kevyemmällä menettelyllä.

Euroopan komissiolle tehtävää notifikaatiota on pidetty tarpeellisna, sillä esimerkiksi sote-uudistukseen sisältyvä maakuntien liikelaitosten konkurssisuoja saattaa olla EU:n kilpailulainsäädännön vastainen. Pahimmillaan notifikaation tekeminen saattaisi lykätä Kokoomukselle tärkeän valinnanvapauden voimaantuloa.

Nergin mukaan perustuslakivaliokunnan perjantaisessa tiedotustilaisuudessa nousi esille myös vaihtoehtoisia tapoja uudistuksen EU-laillisuuden varmistamiseen.

– Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan korostanut notifikaatiomenettelyä, mutta sitten johtopäätöksissä he ovat nostaneet esille myöskin tällaisen oikeusvarmuusilmoitusmenettelyn eli siellä on kaksi vaihtoehtoa, Nerg sanoo Ylen haastattelussa.

– Oikeusvarmuusilmoitus voidaan tehdä tilanteessa, jossa kansallisvaltio katsoo, että meillä on ei-taloudellinen järjestelmä, mutta on epävarma siitä, että onko tässä osia, jotka tulisi nyt käydä komission kanssa lävitse. Oikeusvarmuusilmoitus on vähän kuin notifikaation esiaste, sen jälkeen voidaan olla tilanteessa, jossa notifikaatio saattaa tulla kyseeseen, Nerg kuvailee

Nergin mukaan virkamiehet selvittävät mahdollisuutta viikonlopun ja alkuviikon aikana.

Mahdollisuus notifikaatiota kevyempään menettelyn mahdollisuuteen on herättänyt ihmetystä yhteisöpalvelu Twitterissä, jossa mekanismin olemassaoloa on kyseenalaistanut muun muassa SDP:n eduskuntaryhmän lainopillinen asiantuntija Valtteri Aaltonen.

– Yle-uutisissa #sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg on keksinyt EU-oikeuteen ihan uuden oikeusvarmuusilmoituksen konseptin, joka hänen mukaansa notifointia kevyempi menettely. Korjataan tämä: SEUT 108(3) artiklan oikeusvarmuusilmoitus on nimenomaan yhtä kuin notifikaatio, Aaltonen tviittaa.

Nergin mukaan kyse on perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuudessa esiin tulleesta mahdollisuudesta. Myös virkamiehet tuntuvat olevan asiasta ymmällään.

– En minä sitä keksinyt ole, vaan löytyy Pev lausunnosta. Ja jonka Pev varapuheenjohtaja sanoi tiedotustilaisuudessa. Sitä nyt auki perataan, mitä sillä oikein tarkoitetaan. Kyllä se sana ja menettely löytyy saman perussopimuksen artiklan alta, Nerg vastaa.

Nergin mukaan tieto oikeusvarmuusilmoituksen mahdollisuudesta saadaan tiistaina tai keskiviikkona.

